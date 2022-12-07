上甘嶺作者、電影名編劇 陸柱國94歲辭世

小說「上甘嶺」作者陸柱國，94歲過世。（取材自環球人物）

如果你是50後，一定看過電影 「上甘嶺」；如果你是60後，一定看過「雷鋒」；如果你是70後，一定看過「血戰台兒莊」；如果你是80後，一定看過電影「閃閃的紅星」。這些給幾代中國人留下永恆記憶的經典作品，都與94歲的陸柱國有關。他1日在京病逝，中國電影家協會發文哀悼，稱「中國電影界的巨大損失」。

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環球人物報導，陸柱國是著名電影藝術家，曾任國家一級編劇、八一電影製片廠副廠長。很多人了解抗美援朝，是從上甘嶺戰役開始的，而了解上甘嶺戰役又是從電影「上甘嶺」開始。這部電影就是根據陸柱國的小說 改編而成。

1952年10月17日，是上甘嶺激戰的第四天，勞動模範牛汝森和青年文藝工作者陸柱國來到上甘嶺慰問，並到坑道裡進行慰問。當時，陸柱國在總政治部文化部創作組工作，這是他第二次來朝鮮(北韓 )。第二次來，他決定不走了，因為所見所聞太過怵目驚心。

在這場歷時43天、被稱為「絞肉機」的戰役中，志願軍參戰部隊最終取得勝利，同時付出了慘重的代價。「在上甘嶺上抓起來一把，是什麼東西？一個是碎石頭，一個是砲彈渣，一個是人的骨頭。」陸柱國回憶道。

他邊看、邊聽、邊寫，記錄著志願軍戰士們的壯舉，每寫完一個章節，就拿給戰友先看一看，然後進行修改。僅用一周時間， 他就完成了「上甘嶺」的創作。1956年，同名電影上映。直到今天，它還被許多人奉為經典。

「閃閃的紅星」是八一廠在「文革」時期正式拍攝的第一部故事片，1974年10月，電影上映引起巨大轟動。火遍大江南北的還有插曲「映山紅」，也是由陸柱國作詞。

上世紀50年代，陸柱國被調入八一廠當編劇。「文革」之前，他寫的電影劇本有「最後一個冬天」、「海鷹」、「戰火中的青春」、「獨立大隊」、「雷鋒」等，不少作品拿過獎。

在2005年，在紀念中國電影誕生百年之際，中國電影文學學會授予77歲的陸柱國「終身成就獎」，評語寫道：「一支筆描繪出人民戰爭的雄奇畫卷，一腔血五十年銀幕後默默耕耘，古稀之年，太行山上，老兵壯志，譜寫新篇。」