看好解封 大摩上調中國股市評等至加碼

大摩調高中國股市評級至加碼。(美聯社)

睽違近兩年後，摩根史坦利 正再度看漲中國股市；abrdn（標準人壽安本集團的新品牌）也表示，是時候該買進中國的股票了，愈來愈多華爾街投行與基金經理人看好中國股市。

愈來愈多法人機構看好中股。高盛集團上月表示，中股將在2023年有出色表現；美銀表示，對中國轉向策略看好；摩根大通表示，10月底的市場大跌提供買進機會，如果對中國經濟的信心回歸，到明年底中股將跳漲9％-10%。

摩根史坦利首席中國股票策略師王瀅（Laura Wang）在最新報告中表示，許多有利的發展，加上準備邁向重新開放的明確道路，使得調高投資 評級是合理的，中國正在多季獲利修正和估值回升的初期。

大摩將中股的投資評級從持有（Equal-weight）上調至加碼（Overweight），該行從2021年1月來就一直將中股的投資評級維持在持有。大摩已將MSCI中國指數 2023年底目標從59調高至70、預期恆生指數從1萬8200點漲至2萬1200點。

就算港股和中股在5日已大漲，大摩最新的目標顯示，還有超過10%的上漲空間，一連串的有利發展政策正改善中國資產的展望，愈來愈多市場觀察人士表示中股已經觸底。

滬深300指數11月飆漲近10%，寫下2020年7月來最大單月漲幅，反映全球股市大漲，再加上新冠規定鬆綁與房地產紓困措施帶來利多影響。

大摩調高中股投資評級也符合該行看好韓股、台股等東北亞市場的立場。不過，策略師群指出，中國的復甦之路「可能會顛簸，因為明年初仍面臨企業獲利壓力」。

另外，abrdn駐新加坡亞太區執行長文慶生（Rene Buehlmann）表示，「我確實認為，至少可以說中股的估值不高」、「投資者應該回到中國」。這家基金管理公司在亞洲管理465億美元資產。

文慶生上周表示，最佳的長期潛力股可望是在中國的消費，醫療保健，財富相關金融服務、再生能源與數位新創等領域，不過，仍有一些客戶不相信看好的展望，持猶豫態度，但一方面也擔心錯失中國資產快速反彈的機遇。