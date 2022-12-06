路透：富士康鄭州廠最快月底全面復產

鴻海旗下富士康鄭州廠預計將於12月底至1月初全面恢復生產。（路透）

路透報導，知情人士稱，受新冠疫情封控和員工抗議事件影響的富士康鄭州 廠，預計將於12月底至1月初全面恢復生產。針對上述報導，富士康不願置評。

富士康鄭州科技園區早前受疫情封控影響，嚴格的防疫措施也引發員工不滿。為應對病毒，許多員工不是處於隔離，就是逃離工廠，這一切重挫蘋果手機 在聖誕和元旦假期前的產能。

11月，受員工不滿管理層拖欠薪金發起抗議活動的影響，富士康鄭州廠產能進一步受挫。路透上月引述知情人士報導，富士康鄭州廠11月的產能將銳減逾30%。富士康未披露園區產能和財政受干擾後的影響。

分析師稱，富士康組裝全世界七成的蘋果手機，大部分新款iPhone 14 Pro手機產自富士康鄭州廠。

路透報導，匿名知情人士說：「工廠已在陸續聘請新員工，（手機）產能已在逐步恢復中。如果招聘工作進展順利，大約三至四個星期就能恢復全面生產，時間約落在12月底至1月初左右。」

另一位知情人士在報導中提及，富士康希望盡快恢復全面生產，但無法給出時間表。不過「情況已經穩定下來，當地政府正在積極協助復工。」

上述知情人士在報導中提到，即便積極推動復工，仍存有許多不確定因素，「經過上個月的抗爭後，有些員工對這份工作已心生恐懼。」

華爾街日報日前報導，受鄭州廠區動亂刺激，蘋果已加快將部分生產移出中國的計畫，要求供應商更積極規畫把組裝移往印度和越南等國。