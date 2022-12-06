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不再勸「別返鄉過節」 湖南1縣長籲：有錢無錢回家過年

中國新聞組／北京6日電
湖南桑植縣長梁高武3日表示，歡迎打工遊子回家過年。(視頻截圖)
湖南桑植縣長梁高武3日表示，歡迎打工遊子回家過年。(視頻截圖)

疫情肆虐近三年，前兩年的春節，被勸阻「別返鄉過節」是外地遊子的痛楚。如今，不到兩個月就要過農曆年了，在各地比解封速度的氛圍中，湖南一縣長喊話打工遊子「有錢無錢回家過年」的視頻引發熱議。網友紛喊，防疫風向真的變了。

綜合三湘都市報、時刻桑植、澎湃新聞報導，湖南桑植縣縣委副書記、縣長梁高武3日表示，歡迎打工遊子回家過年。有網友說，與一些地方倡議春節「非必要不返鄉」甚至嚴防返鄉人員相比，這位縣長主動歡迎返鄉的話讓人感動，甚至鼻子酸楚。

梁高武在視頻中表示，「外地的鄉親們，有錢無錢回家過年，歡迎你們回來！在此，我代表縣委縣政府，真誠祝願你們旅途順利，平安歸來。」梁高武另提醒鄉親提前做好返鄉報備，抵桑主動配合查驗，回家後建議五天內不走親訪友，不參加聚集性活動。

但不是每個地方當局都張開雙臂歡迎鄉親回家過年。近日，多個地方都發出了「非必要不返鄉」的倡議。

雲南永善縣2日發布「致永善籍外出務工的鄉親們一封信」，倡議在外務工的鄉親們積極主動留在務工地和務工企業留工穩崗，非必要不返鄉，算好時間帳、經濟帳、風險帳，為家鄉疫情防控和務工地、務工企業發展做出貢獻。

同日，山西黎城縣也發布「致黎城籍在外求學務工返鄉人員的一封信」，稱黎城疫情正面臨極為嚴峻複雜的形勢，加之元旦、春節將至，人員流動頻繁，返鄉人員增多，倡議非必要不返鄉。

雲南陸良縣則在4日發告知書，稱當地日夜奮戰築牢了常態化的防疫措施，請非必要不返鄉，建議盡量留在工作地配合防疫管理，通過網路等方式向親朋好友「雲拜年、雲問好」。

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