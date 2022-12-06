封控鬆綁但各自為政 方艙有建有拆 跨省市移動仍難

重慶加快寸灘方艙醫院建設。(中新社)

在多地倡導「非必要不核酸」後，中國日增本土病連續多日低於3萬人大關。目前中國數十個城市宣布，除養老院、醫院等特殊場所，多數公共場所不再查驗核酸陰性證明，一些城市搭公共交通只須憑「綠碼」即可。但多地解封，卻是亂象叢生，各自為政方艙有建有拆、跨省市移動仍充滿挑戰。

來源：YouTube

有台商表示，多地雖鬆綁但仍維持嚴格防控政策。比如，南寧高鐵站出站須要經過五、六道關卡，甚至要求目的地社區派人來接才能出站；北京 、南京等多個城市要求進返人員需三天三檢，有低風險區足跡者七天五檢等不同程度的要求。

此前，由於中國堅持「動態清零」，地方普遍要求民眾進出公共場所、搭乘大眾交通，需要有規定時限內的核酸檢測 陰性證明，否則「寸步難行」。

不過，在中國各地倡導非必要不核酸，縮減社會面核酸檢測點的過程中，也造成部分仍需要檢測證明的民眾「找不到地方受檢」，或必須大排長龍等困境。據第一財經報導，北京朝陽區有市民為了排隊做核酸檢測，在寒風中苦等一到兩小時。

山東雖宣布跟進封控減碼，當局也陷自相矛盾的困境。法廣網報導指出，山東當局還在修建方艙醫院，折射出各地防疫 措施各自為政的現象。

自從中國多地學生和居民發起「白紙運動」抗議封控後，廣州、上海等多地政府宣布放寬疫情防控。其後，國家主席習近平也在與歐盟官員會面時稱，Omicron致命性較低，為放寬防疫管控鋪平道路。但習並未具體說明放寬到何種程度。

於是，成都市高新區中共黨工委一官員在方艙醫院工地上宣布撤銷方艙，所有人可以回家。但在山東則不然，耗資200多億元人民幣(約28億美元)正在趕建方艙醫院的山東省政府，並未因此停建方艙。在青島，有市民5日告訴自由亞洲電台，當地的封控措施仍然和以前一樣，一個人核酸陽性，整個小區要被封控，「雖然中央下達20條措施，但是基層沒有執行的，仍層層加碼。」

此外，四天前北京南苑機場還在大規模建設方艙醫院，4日網傳「鄭州會展中心方艙醫院12點清零」，但當局立即否認。有輿論認為，國務院發布的防疫措施20條用詞模糊，為地方政府自行解讀防疫政策留下空間。而廣州和上海部分地區解封，只是為了緩解民間的不滿情緒而不是真解封。