核酸放鬆 專家促抗原取代清零 建議「清病不清毒」

近日多位專家學者指出，未來防疫的目標或將強調「清病不清毒」，對新冠病毒的控制可能不在於「核酸清零」。圖為北京一處街頭常態化核酸檢測點，市民排隊接受檢測。（中新社）

中國5日再有多地宣布進入公共場所、餐飲超市不再查驗核酸陰性證明。多位專家稱，核酸檢測 的放鬆意味著無症狀、症狀前感染者的篩查基本放棄，實際上也意味著維持「零疫情」將不再可能，未來防疫 的目標或將強調「清病不清毒」。也有專家表示，抗原是重要替代方案，獨居者可居家隔離。

中央社報導，中國防疫專家、中國「中華預防醫學 會」常務副會長兼秘書長馮子健表示，抗原（快篩）自檢是目前核酸檢測要求放寬後「很重要的替代方案」；他並建議，獨居或有獨立房間及衛浴設備的感染者，居家隔離很方便且較舒適。

相較於抗原在全球各國十分普及，中國在龐大的免費核酸檢測網覆蓋下，抗原測試反而並不普及，許多中國民眾對使用方式十分陌生；同時，除中國外的各國早已允許輕症及無症狀感染者在家隔離；因此，馮子健的上述表態，被視為中國防疫政策轉向的徵兆之一。

馮子健日前曾與其他七名專家參加中國國務院副總理孫春蘭主持、被認為政策開始轉向的防疫座談會，澎湃新聞報導，他預測未來一個時期中國公眾感染的風險會大大增加，因此要抓緊時間接種疫苗獲得保護。他表示，中國對核酸檢測要求放寬的同時，自檢抗原（居家抗原）是很重要的替代方案。

馮子健指出，居家抗原可以幫忙確立診斷，特別是對有症狀的感染者提供更好的醫療管理。此外，方艙醫院的醫療收治資源很容易達到極限，馮子健建議，有必要對輕症和無症狀感染者進行居家隔離，及減少人員流動和聚集性活動等，都是減輕醫療系統壓力的方式。

另據第一財經報導，中國科學院院士、前中國疾控中心主任高福表示，兩年前科學家就已經預測新冠病毒不會消失，更認為未來疫情防控的目標將強調「清病不清毒」，也就是要把新冠疾病盡量控制住，而不是把病毒清除掉。而國家傳染病醫學中心復旦大學附屬華山醫院教授張文宏日前也在中華醫學會2022年醫學病毒學大會上表示，未來對新冠病毒流行的控制，「可能不在於核酸清零」，而是將病毒的致病率降到非常低的水準。