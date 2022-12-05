我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

客戶們被困疫情裡 河南沒「蔬」困 胡蘿蔔爛田裡

中國新聞組／北京6日電
河南田間滯銷的胡蘿蔔。（取材自北青深一度）
河南田間滯銷的胡蘿蔔。（取材自北青深一度）

疫情封控、交通不便造成市場的供需不平衡，河南蔬菜出現大面積滯銷，有菜卻沒有客戶收、沒有司機運。天氣越來越冷，胡蘿蔔拔與不拔得到的結果都差不多，兩毛錢一斤的價格還是賣不出去，農戶們只能心頭滴血、放任大半年的勞作慢慢爛在田裡。

來源：YouTube

北青深一度報導，阮輝一家種植了20畝胡蘿蔔，站在田間，綠色的胡蘿蔔纓一眼望不到頭。但他怎麽也高興不起來──臨近12月，只賣出不到3畝，往年這個時候，村裡各家的胡蘿蔔至少已經賣出三分之二。

孫紅軍開了一家加工廠，每天都有農戶給他打電話，或拉著蘿蔔到他的加工廠問要不要貨。孫紅軍也在想辦法，他每天在朋友圈發視頻，裡面都是加工廠的情景，蘿蔔堆成了五、六米高的「小山包」，做了十幾年代辦，孫紅軍沒有料到，曾經作為市場上「香餑餑」的胡蘿蔔會滯銷。他眼看著一場大豐收來了，那些大客戶們卻被困在了疫情裡。

滯銷的不光是胡蘿蔔，根據河南日報發起的媒體助農活動的統計，11月以來，河南多個地區的果蔬都存在滯銷情況。

10月的時候，西芹種植戶劉權就一直在打電話找客戶。他聯繫了北京新發地、鄭州萬邦和其他地區的批發市場代銷商，收到的訂單不多。好幾個客戶告訴他，受疫情影響，很多商超和小市場都關門了，進了貨也賣不出去。也有客戶說，因為疫情管控，自己也被隔離在家，沒法去市場的店面賣貨。

一位在廣州江南市場做了25年的代銷說，11月，受廣州疫情影響，部分商超、學校、工廠和小市場暫停營業，蔬菜訂單減少，還有一些原來的買主不敢來拿貨。以前，蔬菜裝載量25噸的大貨車，他的檔口每天會接收一千車左右。現在，每天都會有一百多輛車的貨賣不出去。

除了需求量下降，孫紅軍認為，疫情防控給交通運輸帶來的不便也是一個原因，「有的（客戶）說，擔心開私家車來看貨下不了高速，有的是怕回去之後要隔離，都不願來，還有的貨車司機不願意來咱這拉貨。」

河南當地的胡蘿蔔加工廠。（取材自北青深一度）
河南當地的胡蘿蔔加工廠。（取材自北青深一度）

疫情 河南 蔬菜

上一則

挺白紙運動 「李老師」發不自殺聲明 稱父母被公安找上

下一則

胡錫進不支持現在核酸全取消 做好染疫準備 日做330個俯臥撐

延伸閱讀

廣州「放大招」多家銀行房貸可延 最長寬限18個月

廣州「放大招」多家銀行房貸可延 最長寬限18個月
「培養黨接班人」 河南鄭州招抗疫小少年 網評一句話

「培養黨接班人」 河南鄭州招抗疫小少年 網評一句話
河南婆婆省奶粉錢 炒麵粉給1歲孫女吃 媳婦無奈沒話語權

河南婆婆省奶粉錢 炒麵粉給1歲孫女吃 媳婦無奈沒話語權
河南蔬菜滯銷 中國交通部：立即督促整改

河南蔬菜滯銷 中國交通部：立即督促整改

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」