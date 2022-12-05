客戶們被困疫情裡 河南沒「蔬」困 胡蘿蔔爛田裡

河南田間滯銷的胡蘿蔔。（取材自北青深一度）

因疫情 封控、交通不便造成市場的供需不平衡，河南蔬菜 出現大面積滯銷，有菜卻沒有客戶收、沒有司機運。天氣越來越冷，胡蘿蔔拔與不拔得到的結果都差不多，兩毛錢一斤的價格還是賣不出去，農戶們只能心頭滴血、放任大半年的勞作慢慢爛在田裡。

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北青深一度報導，阮輝一家種植了20畝胡蘿蔔，站在田間，綠色的胡蘿蔔纓一眼望不到頭。但他怎麽也高興不起來──臨近12月，只賣出不到3畝，往年這個時候，村裡各家的胡蘿蔔至少已經賣出三分之二。

孫紅軍開了一家加工廠，每天都有農戶給他打電話，或拉著蘿蔔到他的加工廠問要不要貨。孫紅軍也在想辦法，他每天在朋友圈發視頻，裡面都是加工廠的情景，蘿蔔堆成了五、六米高的「小山包」，做了十幾年代辦，孫紅軍沒有料到，曾經作為市場上「香餑餑」的胡蘿蔔會滯銷。他眼看著一場大豐收來了，那些大客戶們卻被困在了疫情裡。

滯銷的不光是胡蘿蔔，根據河南日報發起的媒體助農活動的統計，11月以來，河南多個地區的果蔬都存在滯銷情況。

10月的時候，西芹種植戶劉權就一直在打電話找客戶。他聯繫了北京新發地、鄭州萬邦和其他地區的批發市場代銷商，收到的訂單不多。好幾個客戶告訴他，受疫情影響，很多商超和小市場都關門了，進了貨也賣不出去。也有客戶說，因為疫情管控，自己也被隔離在家，沒法去市場的店面賣貨。

一位在廣州江南市場做了25年的代銷說，11月，受廣州疫情影響，部分商超、學校、工廠和小市場暫停營業，蔬菜訂單減少，還有一些原來的買主不敢來拿貨。以前，蔬菜裝載量25噸的大貨車，他的檔口每天會接收一千車左右。現在，每天都會有一百多輛車的貨賣不出去。