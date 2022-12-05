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疫情3年 中國富豪反增加 千萬淨資產家庭比去年增4萬戶

中國新聞組／北京5日電
受疫情打擊，中國經濟成長放緩，不過中國富豪卻逆勢增長，「共同富裕」恐難實現。(路透資料照片)
受疫情打擊，中國經濟成長放緩，不過中國富豪卻逆勢增長，「共同富裕」恐難實現。(路透資料照片)

疫情爆發以來，中國長達三年的清零政策影響了無數的中小企業和個人。但最新發布的胡潤富豪報告顯示，中國千萬人民幣淨資產以上的高淨值家庭規模比2021年增加4萬戶。在疫情中逆勢增長，這顯示習近平共同富裕的目標更難實現？分析認為，這階層並不是最富的那群人，所以並非是首要的受打擊目標。

美國之音報導，胡潤富豪報告顯示，中國擁有千萬人民幣家庭淨資產的高淨值家庭數量達到206萬戶，較上年增加4萬戶。中國擁有600萬人民幣家庭淨資產的「富裕家庭」數量達到508萬戶，比上年增加7萬戶，增幅1.3%；擁有千萬人民幣家庭淨資產的「高淨值家庭」數量達到206萬戶，較上年增加4萬戶；擁有億元人民幣家庭淨資產的「超高淨值家庭」數量達到13萬戶。

據報告統計，廣東是擁有千萬人民幣淨資產「高淨值家庭」最多的地區，比上年增加9000戶，達到30萬戶；北京（29.8萬戶）、上海（26.2萬戶）、香港（21.1萬戶）、深圳（7.9萬戶）與廣州（7.1萬戶）依然是擁有高淨值家庭最多的城市。在前5個城市中，深圳的高淨值家庭規模增幅最快（同比增長4.4%），香港的高淨值家庭規模下降，同比減少5.4%。

今年10月中旬在中國共產黨二十次全國代表大會所做的報告中，中共總書記習近平提到「保護合法收入，調節過高收入，取締非法收入」，強調分配製度是促進共同富裕的基礎性制度。他在報告中說，堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，構建初次分配、再分配、第三次分配協調配套的製度體系。

報導說，位於美國的「公民力量」創始人楊建利指出，共同富裕並不是今天中共或者習近平提出的新理念，而是古今中外人類共同的理想：「但是目前從人類發展到今天的狀況來看，解決共同富裕是非常難的一件事。」

關於胡潤報告裡提到的上千萬資產家庭的數量不減反增，楊建利認為，那是因為這個階層還不是首要的受打擊目標。「他要解決的首先是最富的那批人，他認為資本在無序發展。最富的這些人富可敵國，產生了另外一個政治效應，就是這些人一旦和共產黨和習近平不是一條心的話，肯定會給他造成政治上的威脅。」

習近平 疫情 香港

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