華為校園徵才暫緩 畢業生到比亞迪上班 變第一順位

比亞迪位於上海一家商場裡的旗艦店。(記者林宸誼／攝影)

此次華為 暫緩招聘事件，讓比亞迪在大學生自建群裡的地位明顯上升，有人就把簽約比亞迪的順位排到了第一，儘管這個機會已經被不少畢業生錯過，畢竟都被華為招聘耽誤了時間。

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與華為正在緊縮的校招不同的是，比亞迪倒是釋放出了更積極的消息，華為校招交流群的群主把一則比亞迪的招聘資訊發到了群裏顯示，今年比亞迪的校招達到了史無前例的3萬多個，包含原用於社招的1.5萬個名額。

有學生表示，為等華為，拒絕了百度 、美團等網路企業的聘書（offer），還有人拒絕榮耀、中興等類似企業。

一位華為在職員工透露，華為內部各個部門自己招自己的，這導致的結果是，招聘群組動輒幾百上千人，再加上HR承諾的各種「下周一定」，吊足了許多求職者胃口，卻也因不能兌現，而打亂了不少人的求職計畫。

華為在此次校招園過程中，暴露出的種種不專業亂象，無疑讓人對華為作為全球級企業的管理水平產生疑問，最後消弭的是對華為的信任。

華為暫緩校園招募有跡可循，根據華為發布的今年前三季財報，華為前三季營收 人民幣4458億元較去年同期的人民幣4558億元，大減人民幣100億元，年減2.1%，淨利潤更減少人民幣275億元，相當於下滑50%。