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白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

裁員前兆？華為校園徵才傳喊卡 官方否認

記者賴錦宏／綜合報導
華為暫緩今年的校園招募，多地有多個華為官方校招群被無預警解散，有人解讀暫緩招募新人是裁員前兆。（新華社）
華為暫緩今年的校園招募，多地有多個華為官方校招群被無預警解散，有人解讀暫緩招募新人是裁員前兆。（新華社）

今年等著參加華為2023屆校園招募的大學生們最近感受到陣陣寒氣，有不少大學生面試者稱，華為暫緩今年的校園招募，多地有多個華為官方校招群被無預警解散，這讓不少苦等華為招聘結果的大學生急了。甚至有人解讀暫緩招募新人是裁員前兆。

華為的校招規模在中國企業中數一數二，華為2021年財報發布會上，時任華為輪值董事長郭平透露，2020年和2021年，華為就招聘2.6萬名應屆畢業生，2022年華為計畫招聘1萬名應屆畢業生。華為共有19.5萬名員工，全年發放薪資及福利約人民幣1371億元，換算平均員工享有的月薪加福利約人民幣5.8萬元，是大學畢業生的首選企業。

華為官方先是回應，暫緩2023屆招募一事並不存在，華為還在鼓勵在校生去華為官網投遞簡歷。同時近日又有不少學生稱，在群組解散後，又接到了華為人事部門（HR）的電話稱「下周開獎」。正處於求職季的大學生們，被華為校招亂象搞得暈頭轉向。

吳雨是一所985大學（中國頂尖大學）的碩士生，電腦科系背景， 明年6月畢業，她早早地就開始做就業準備。她與華為的招聘遊戲，是從今年3月開始的。她接到了來自華為HR的第一通電話：「同學，考慮一下給我們投簡歷，我們部門需要你這樣的實習生。」

吳雨8月向該部門正式投遞應聘簡歷並通過筆試，在9月下旬又接連通過兩次面試。十天後，又一次通過主管面試的她，終於進入到了華為官方的招聘QQ群，開始「泡池子」。

「泡池子」是指面試者在通過華為一系列面試後，進入到華為HR建立的官方招聘QQ群，等待HR審核通過，正式發放聘書（offer）的過程。同學們也把這個最後過程稱之為「等開獎結果」，要麼是收到華為offer，要麼是被華為拒絕，今年的華為卻遲遲不開獎，通常開獎時間是在10月中下旬，而今年這一時間整整推遲一個多月都還沒有定下。

隨著有人在社交平台爆料「華為暫緩2023屆校園招聘」，多個官方校招群迅速遭到華為HR的解散，吳雨所在的群也沒有逃過一劫，無預警解散。

不過，令人疑惑的是，一位有著海外留學背景的同學向華為HR提出是否有暫緩招聘一事，得到的回覆是「國內本碩審批暫緩，留學生沒有」，有人懷疑，中國國內大學生暫緩招募，是為了給留學歸國者騰出位置，甚至有人解讀暫緩招募新人是裁員前兆。

華為 面試 裁員

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