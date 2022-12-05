河北保定「應陽盡陽」成大型實驗現場? 當地人紛求助

保定防疫政策掀起輿論極大爭論。圖為保定樂凱大街。（取材自「保定發布」微信公眾號）

「白紙運動 」後，中國多地鬆綁防疫措施，備受矚目。此時河北保定疫情 卻上微博 熱搜，閱讀量2億，帖子上萬條，無數當地人在求助、抱怨。據了解，官方並未通報有新增確診者，但當地多位網友都表示自己或者身邊的人近日早就紛紛「應陽盡陽」，質疑當局疑似「躺平」政策。另有媒體評論稱「保定群眾先入坑了，真是大型實驗現場啊！」

綜合媒體報導，河北省內不少城市，在這一波防控政策調整中，曾做出引人注目的嘗試。例如石家莊早在11月15日就曾宣告公共交通不再查驗核酸陰性證明政策，是極早放寬的指標性城市。

但人口逾1000萬的保定疫情防控政策3日起受到熱議，且衝上社交平台熱搜。不少IP屬地位在河北的網友都表示，自己身在保定，確實「大家都在發燒」、且有人亮出自行到藥店購買服藥的照片，不少人還強調身邊親友「應陽盡陽」。

不過根據河北省衛健委3日通報，全省新增確診者加無症狀感染者361例，其中保定並無報告病例。很多網友公開表示，自己得到的處理是「居家隔離等自癒」。

保定的情況引起網友懷疑，是不是官方目前通報的確診者已經距離實際情況愈來愈遙遠。網友紛質疑保定當局名為「清零」實則「躺平」。有人認為保定政府部門就是在「擺爛」、「瞞報」，並有不少人強調感染症狀絕不是「小感冒」。但也有意見指出，感染後並沒有顯著不適，且藥店備貨充足，不用太過焦慮、也毋須散播恐懼。

觀察者網則引述復旦大學學者余亮的文章表示，保定官方公布新增感染人數是零，這不是已經清零了麼？但看了網民在微博上投訴和求助，才明白原來保定是對陰性人員實現了清零。

文章指出，之前很多人說，清零好還是放開好，應該先在某個城市搞試點、做比較，「結果，真正的試點不是人選的，是天選的。現在看來，保定人才是天選試點人啊。屬於天降大任於斯人了。」

文章表示，保定人民辛苦了，發幾句牢騷很正常，「保定人民已經跳火坑了，冷暖自知。圍觀者遲早也要進去，現在就應該做好陪伴和準備。」