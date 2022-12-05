新冠甲類防控三年 媒體預言回歸乙類

中國自2020年初開始實施的嚴格的傳染病甲類防控措施，正在鬆綁，當前的防控措施，正體現出乙類管理的特徵。（視頻截圖）

連日來，中國多地對於新冠肺炎的防控措施進行密集調整，自2020年初開始實施的嚴格的傳染病甲類防控措施，正在鬆綁。對照傳染病防治的要求，當前的防控措施，也正體現出乙類管理的特徵。

那麼，當前新冠病毒所呈現的流行病特徵是否符合脫離甲類管理的條件？是否適合回歸乙類傳染病管理？

第一財經報導，2020年1月20日，國家衛健委發布1號公告稱，根據《傳染病防治法》的相關規定，基於當時對新型冠狀病毒感染的肺炎的病原、流行病學、臨床特徵等特點的認識，報國務院 批准同意，將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病管理，各級人民政府、衛生健康行政部門、其他政府部門、醫療衛生機構可以依法採取病人隔離治療、密切接觸者隔離醫學 觀察等系列防控措施，共同預防控制新型冠狀病毒感染的肺炎疫情 的傳播。

一位傳染病專家表示，對於致病力強、病死率高且傳染性強的傳染病，一般歸為甲類或者乙類甲級管理，管控措施一般是採取強制性隔離、疫區封鎖等；對於發病率較高，引起高病死率，但傳播能力有限，對社會造成一定危害，會歸為乙類；對於傳染強、致病力弱、病死率低的傳染病，一般歸為丙類。

從目前新冠病毒的流行病特徵來看，上述傳染病專家表示，很多地方顯示超95%以上的感染者為無症狀和輕症，病死率很低，在這樣的情況下，繼續按照甲類管理顯然不符合科學，所以，新冠回歸乙類管理甚至降級為丙類，都將成為可能。