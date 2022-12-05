廣州「放大招」多家銀行房貸可延 最長寬限18個月

廣州多家銀行房貸還款可延期。 (視頻截圖)

廣州「解封」之後被指放「大招」提振經濟、解民眾燃眉之急。近幾日，隨著多項臨時管控政策的取消，廣州居民正緊鑼密鼓地恢復日常生活，不少人還發現，手中的房貸可以延期了。

中新周刊報導，據了解，包括中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國交通銀行、興業銀行、廣州農商行等多家主流銀行在廣州地區的分行，都對個人房貸推出延期還貸服務，即在相應期限內，不上報徵信逾期。

目前加入暫緩房貸的多家銀行中，寬限期限短則1個月，長則18個月，普遍在3到6個月之間，可以寬限18個月的興業銀行廣州分行是這批銀行中寬限最長的。

得知可以暫緩還房貸之後，廣州居民李榕立即查閱相關信息，其貸款 的工商銀行寬限還款頁面顯示，寬限期限可以選擇一個月、三個月和六個月。

據報導，工商銀行寬限還貸的申請原因則包括參加疫情 防控的醫護人員、政府工作人員，受疫情影響暫時失去收入人員，受疫情影響較大行業個體商戶、小微企業主、農戶，因感染新冠肺炎 隔離人員、疫情防控需要隔離人員和其他客戶等幾類。

不過，要想暫緩還貸，僅線上申請還不夠，不少銀行需要線上線下提交多份證明，包括失業證明、收入下降證明或還款困難證明。

除了商業貸款以外，廣州的公積金貸款也可以暫緩還貸。廣州住房公積金管理中心發出的相關通知顯示，受新冠肺炎疫情影響的繳存人，不能正常償還公積金貸款的，經核實後不做逾期處理。

另外，申請暫緩貸款的手續並非能夠立即生效，銀行完成審批手續需要一定時間，平均在一周到三周之間，如果在手續完成之前就貸款逾期，同樣會影響到後續還款或者徵信。

報導說，多位受訪者表示，目前寬限還貸的手續還比較繁瑣，仍有簡化空間，因為如果是出於「救急」的目的，現在的審批時間實在太長，去街道開證明等步驟也較繁瑣。如果手續能進一步簡化，會惠及更多有「燃眉之急」的群體。