風向變了 環時：多地競相層層減碼 網友：比賽解封速度

北京市陸續撤除檢測站，民眾難覓核酸亭，僅剩的一些檢測點外大排人龍。(Getty Images)

在防疫封控各地「層層加碼」引爆「白紙運動」後，北京 、上海陸續宣布鬆綁，逐步恢復生產、生活秩序，環球時報以各地競相「層層減碼」來形容風向轉變。但外媒觀察，地方放鬆嚴厲封控，卻面臨自相矛盾的困境。例如北京關了大量檢測 中心，進出場所仍需核酸證明，反造成民眾排隊檢測隊伍更長了。

中國副總理孫春蘭上周表示，Omicron病毒致病性減弱，將優化防控措施。上海跟進北京等地，4日宣布5日起搭乘公共交通工具不再查驗核酸證明，而曾封控超過百日的新疆烏魯木齊市宣布全面恢復商貿服務業，杭州、南昌、鄭州和武漢四座省會城市也同日宣布優化防控措施，被網友戲稱是「比賽解封速度」。

山東也出台防控政策措施優化調整，5日起取消交通場站、港口碼頭、高速卡口等場所強制性核酸檢測「落地檢」要求，繼續提供「願檢盡檢」服務。居民進入公共場所，乘坐公共交通工具，不再查驗健康碼和核酸檢測證明，購買四類藥品不再查驗核酸證明，不再需要實名登記。

浙江杭州5日起也不再開展常態化核酸檢測，實行「願檢盡檢」，除養老院、福利院、中小學、幼兒園等特殊場所外，乘坐地鐵 、公交車、進入公共場所，不再查驗核酸檢測證明、不再掃場所碼。

另據環球時報報導，核酸檢測政策方面，重慶願檢盡檢，非必須可以不用做核酸；成都返校時不再查驗師生同住人員24小時核酸檢測證明。廣州、瀋陽、福州、呼和浩特、太原、西寧等地無社會面活動人員，可不參加核酸篩查。

公共交通方面，深圳、成都乘坐市內交通工具，不再查驗核酸檢測證明。天津乘坐軌道交通，取消72小時核酸查驗。公共場所、小區方面，廣州部分區人群聚集的密閉公共場所憑48小時核酸證明進入，深圳進入農貿市場須掃場所碼，查驗72小時核酸陰性證明。

報導指出，雖然多地都在對疫情防控舉措進行優化調整，但調整不等於放開，例如，重慶對重點人群仍保持定期核酸檢測。廣州對不同人群採取不同的核酸檢測策略。

美國之音報導，北京一些區縣最近宣布檢測陽性的人可以居家隔離。不過，其他一些方面的不協調性令民眾感到惱怒。許多大規模檢測中心被關閉，但是許多場所仍然需要24小時核酸檢測陰性。這意味著民眾進行檢測會變得更加困難，排隊會更長。網友抱怨，在取消核酸檢測碼之前，不應當關閉檢測站。