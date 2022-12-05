胡錫進：不支持現在徹底結束核酸、取消健康碼

圖為核酸檢測的樣本處理。（新華社資料照片）

中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進撰文表示，他個人不支持那些現在就徹底結束核酸、取消健康碼 的主張，認為那樣做太急了，突破了社會的預期和承受力。現在各地逐漸放開了封控，邁出了非常關鍵的一步。但放開封控不是躺平，要循序漸進一步一步來，讓公眾心理有個適應過程，各項工作調整有緩衝時間，讓保護老人孩子有所依托。撤退也是有序的。

文章稱，現在的真實情況是，放開封控後，仍有一些群眾比較擔心，尤其是有老人和孩子的那些家庭。接下來是否會出現一定程度的醫療資源緊張，重症是否會有所增加，都還需要時間的檢驗。

這個階段由於核酸量總體減少，很多人不再主動做核酸，全國統計出的每日新增感染數應該比過去的誤差增大，各地的實際感染人數很可能會超過登記感染人數。但是全國和各地報告的重症人數應當是準確的。總之，這個階段的信息會有些混亂，一些政策的相互打架也難免會出現一些。

此時要讓每一個老百姓多有一些確定感，最重要的是讓他們直接身處的環境盡可能是確定的。標記著核酸陰性有效天數的健康碼此時能起較大作用。進入一個大樓來到辦公場所，如果所有人的核酸都是合格的，那裡的人就會有相對的確定感。此時如果去公共場所，比如餐館或商店，進入那裡的所有人也都有合格的健康碼，同樣會提供一定的確定感。這樣做稍微增加一些社會的組織工作量，但是回報的相對確定感卻能夠推動一些公共區域的運轉恢復和繁榮。

試想一下，如果健康碼迅速取消，面對的每一個人是什麼情況，公共區域是什麼情況完全失去參照坐標，它帶給一部分人的可能是自由和放鬆感，但會讓另外相當一部分人產生畏懼和茫然。總體看它會提高每個人獲取安全信息的成本，從而增加一些混亂。

並不是說要長期堅持健康碼，而是主張延續一段時間看看是什麼情況，它帶給恢復正常秩序的究竟是麻煩和障礙多，還是方便和信心多，並根據實際情況做出新的調整。這期間我個人不反對一些公共場所自行停止核驗健康碼，其利弊由該場所自行承擔。

北京 等地的地鐵 公交不再要核酸陰性證明，這已是很大的公共政策突破，但是健康碼作為體係有必要保留一段時間，它會讓我們進一步調整防疫政策和維護公眾信心有一個重要抓手。

接下來看一看各地醫療資源的實際運轉情況和新冠感染者重症發生率是否會提高，看看健康碼體系繼續運轉到底會是什麼樣的利弊情形，然後再討論它的存廢。這期間各地應繼續給需要核酸檢測的人提供便利條件，「絕不應出現一邊要查核酸，一邊讓大家無處做核酸，或者核酸點排超長隊伍讓群眾苦不堪言的混亂局面」。