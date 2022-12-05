我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

搭檔柯文哲選2024？黃珊珊：他需要什麼就幫什麼

胡錫進：不支持現在徹底結束核酸、取消健康碼

記者賴錦宏／即時報導
圖為核酸檢測的樣本處理。（新華社資料照片）
圖為核酸檢測的樣本處理。（新華社資料照片）

中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進撰文表示，他個人不支持那些現在就徹底結束核酸、取消健康碼的主張，認為那樣做太急了，突破了社會的預期和承受力。現在各地逐漸放開了封控，邁出了非常關鍵的一步。但放開封控不是躺平，要循序漸進一步一步來，讓公眾心理有個適應過程，各項工作調整有緩衝時間，讓保護老人孩子有所依托。撤退也是有序的。

文章稱，現在的真實情況是，放開封控後，仍有一些群眾比較擔心，尤其是有老人和孩子的那些家庭。接下來是否會出現一定程度的醫療資源緊張，重症是否會有所增加，都還需要時間的檢驗。

這個階段由於核酸量總體減少，很多人不再主動做核酸，全國統計出的每日新增感染數應該比過去的誤差增大，各地的實際感染人數很可能會超過登記感染人數。但是全國和各地報告的重症人數應當是準確的。總之，這個階段的信息會有些混亂，一些政策的相互打架也難免會出現一些。

此時要讓每一個老百姓多有一些確定感，最重要的是讓他們直接身處的環境盡可能是確定的。標記著核酸陰性有效天數的健康碼此時能起較大作用。進入一個大樓來到辦公場所，如果所有人的核酸都是合格的，那裡的人就會有相對的確定感。此時如果去公共場所，比如餐館或商店，進入那裡的所有人也都有合格的健康碼，同樣會提供一定的確定感。這樣做稍微增加一些社會的組織工作量，但是回報的相對確定感卻能夠推動一些公共區域的運轉恢復和繁榮。

試想一下，如果健康碼迅速取消，面對的每一個人是什麼情況，公共區域是什麼情況完全失去參照坐標，它帶給一部分人的可能是自由和放鬆感，但會讓另外相當一部分人產生畏懼和茫然。總體看它會提高每個人獲取安全信息的成本，從而增加一些混亂。

並不是說要長期堅持健康碼，而是主張延續一段時間看看是什麼情況，它帶給恢復正常秩序的究竟是麻煩和障礙多，還是方便和信心多，並根據實際情況做出新的調整。這期間我個人不反對一些公共場所自行停止核驗健康碼，其利弊由該場所自行承擔。

北京等地的地鐵公交不再要核酸陰性證明，這已是很大的公共政策突破，但是健康碼作為體係有必要保留一段時間，它會讓我們進一步調整防疫政策和維護公眾信心有一個重要抓手。

接下來看一看各地醫療資源的實際運轉情況和新冠感染者重症發生率是否會提高，看看健康碼體系繼續運轉到底會是什麼樣的利弊情形，然後再討論它的存廢。這期間各地應繼續給需要核酸檢測的人提供便利條件，「絕不應出現一邊要查核酸，一邊讓大家無處做核酸，或者核酸點排超長隊伍讓群眾苦不堪言的混亂局面」。

健康碼 地鐵 北京

上一則

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

延伸閱讀

胡錫進每天做300個伏地挺身 稱準備接受病毒入侵

胡錫進每天做300個伏地挺身 稱準備接受病毒入侵
胡錫進：病毒傳播擋不住了 1個月內準備被感染

胡錫進：病毒傳播擋不住了 1個月內準備被感染
白紙運動／中國查手機抓人 胡錫進：表達過了 見好就收

白紙運動／中國查手機抓人 胡錫進：表達過了 見好就收
胡錫進：防疫形勢變化很快 勿再大規模興建方艙醫院

胡錫進：防疫形勢變化很快 勿再大規模興建方艙醫院

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」