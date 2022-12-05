最大降溫達20℃…中國多地進入「速凍」模式

新疆阿勒泰降雪。（取材自新疆氣象局官方微博）

受強冷空氣影響，中國11月26日以來自北向南經歷了一輪大範圍寒潮降溫過程，目前仍在持續，這也是今年冬天以來最強的一次寒潮天氣。此次寒潮降溫劇烈、風力大、影響範圍廣，波及30餘個省（自治區、直轄市），多地累計降溫幅度可達15℃，局地可達20℃以上，並伴有雨雪天氣。

中國新聞周刊報導，此次降溫，帶來畜牧業生產不利影響，新疆 等地還出現大暴雪，造成牲畜轉場和越冬較大困難。氣候專家表示，此次寒潮過程，依然凸顯了「極端性」，主要和其發生的時間點有關，此次過程和歷史同期相比非同尋常，比較罕見。

結合此前十一期間中國多地出現「斷崖式」換季降溫，專家還表示，兩次極端冷事件也說明極端冷事件的強度在增強，特殊性在於今年暴發得更頻繁、更劇烈。結合已有統計研究和氣候研判，推測今年冬季仍會有較為頻繁的寒潮天氣過程爆發。

新疆極端最低溫 -48.6℃

11月26日，冷空氣抵達中國第一站新疆。當天，新疆氣象台將寒潮黃色預警信號升級為紅色預警信號，據了解，這是2008年以來，新疆氣象台首次發布最高等級的寒潮預警信號。同時，自治區氣象台發布了大風紅色、沙塵暴橙色預警信號。

當地氣象台發布的數據顯示，這次特強寒潮過程中，最低氣溫最大降幅為35.6℃，遠超11月歷史記錄，極端最低氣溫為-48.6℃，均出現在阿勒泰地區富蘊縣吐爾洪鄉站。多地出現暴雪到大暴雪。全疆44.9％站點出現8級及以上大風，風口風力11到14級，巴州北部出現15級大風；南疆盆地和東疆出現不同程度的沙塵天氣。

報導指出，這波寒潮波及中國超過30個省區市，大部分地區進入「速凍」模式，除新疆、甘肅、寧夏、內蒙古等地出現大風、降溫、降雪等，中東部大部自北向南也出現了劇烈降溫、大風、沙塵和大範圍雨雪天氣。

目前，寒潮帶來的降溫已經進入尾聲，但江南、西南、華南等地部分地區氣溫仍持續偏低。中國天氣網氣象分析師張娟提到，雖然本輪寒潮即將謝幕，但未來一周，還會有冷空氣補充南下，壓制中東部的氣溫。擴散南下的冷空氣還會配合偏南水汽，導致南方大部尤其是湖北、湖南、江西、廣西、安徽等地頻繁出現降水，氣溫持續偏低。因此，上述地區將經歷低溫天氣的超長待機，一些地方或達一周左右。

冷冬還是暖冬 ？

氣溫驟降，也引發人們關於冷冬還是暖冬的討論。

李如琦表示，有研究表明，在全球變暖背景下，全球寒潮／冷空氣發生頻率的確在降低，影響中國的寒潮／冷空氣次數總體也呈減少趨勢，但是極端寒潮發生的頻率和數量並未隨著冬季氣溫的增高而減少，寒潮的強度也並未降低。今年兩次極端冷事件也說明了極端冷事件的強度在增強，特殊性在於今年更頻繁、更劇烈。

「這兩次斷崖式降溫相比歷史同期都是比較罕見的，具有其特殊性，尤其是在三重拉尼娜和北極增溫的氣候異常背景下，顯得格外引人注目」，姚遙說，需要指出的是，在全球變暖的背景下，氣候系統正呈現出愈來愈多的不確定性和極端性，有效應對和防範極端天氣是當下和未來需要重點關注的方面。