潛水「冒泡」被當大魚 男子2度遭「釣」上岸

一名潛水者被海邊釣魚的魚鉤纏住，被迫上岸。（取材自極目新聞）

青島一名男釣客日前到礁石灘釣魚 ，途中看到一處海面上冒起泡泡，認為是有大魚在海面下，於是立刻將用來當誘餌的鐵板和魚鉤甩過去，想不到拉上岸的竟是一名身穿潛水裝的男子。潛水男無奈地把纏在身上的釣魚線與鐵板還給釣客後再度下水，沒想到不久後又被其他釣客拉上岸，讓潛水男不敢再下水。

極目新聞報導，李姓男子日前礁石灘到青島西海岸新區的礁石灘海釣路亞。據介紹，路亞是一種釣魚方法，模仿弱小生物引誘大魚攻擊並吃鉤，有時會用鐵板作魚餌。

李男說，當時他朋友看到距離岸邊60多米的水面浮出泡泡，以為有大魚在海面下，就把鐵板拋了出去，然後慢慢往回拉，卻意外勾上來一名潛水男子。潛水男背著氧氣瓶坐在礁石上，腰間還拴著籃筐，艱難轉身將勾住腋下的鉤子和鐵板遞還給釣魚人。

來源：趣聞

李男回憶，潛水男子上岸後再次入海，刻意跟他們保持了距離，沒想到不一會又被對面礁石的釣友勾住，被迫上岸後，就不敢下去了。

李男將記錄過程的視頻上傳後，許多網友圍觀評論：「水下的越掙扎，岸上的越興奮。」「釣魚人收竿的時候，感覺今天的魚護帶小了。」

潛水被釣魚線或釣魚鉤纏住聽起來很危險，但青島西海岸新區海洋發展局相關人士受訪時表示，當地潛水人員作業時，海面上一般會有浮標。李男的另一位朋友也說，潛水男子可能是在撈海參或鮑魚，正常潛水會帶一個浮標，但當天水面上沒有浮標只看到冒泡，他朋友才會誤會為大魚。