好心扶老人憂被訛 上海男子錄影留證惹議

畢坤11月30日在上海扶起趴倒在地的老人。（取材自澎湃新聞 ）

在上海市浦東新區雲山路上，上班途中的畢坤看到一名老人趴地喊救命，當時有路人走過，十米外的公交站也有人張望，但均無人施救。一番猶豫後，畢坤上前將老人扶起，但「擔心被訛」同時也請路人拍視頻當作證據。事件引發爭議，有網友稱「折射出社會信任缺失」。

「扶不扶」的心理拷問由來已久，澎湃新聞報導指出，上述視頻在網上發布後引發討論。部分網友在稱讚畢坤好心的同時，也有網友圍繞「該不該拍視頻」發表觀點。譬如，「你以為不是你推的就行了嗎，將來老人身體有什麼問題都是你不適當扶起造成的」、「如果攙扶不當，可能會造成二次傷害」、「當扶起摔倒的人需要拍視頻，還被稱為教科書式扶人，這不是一種悲哀嗎？」

當事人畢坤表示，相關爭議他有看到，但就事發時而論，最要緊的是先把老人扶起來；拍視頻就為預防被訛詐的風險，「就像有人溺水，你去救人，可以，但要確保自己不會溺水」。

事發後，32歲的畢坤將視頻給自己的父親看，父親表示在他們那個年代，把摔倒的人扶起來是再正常不過的一件事了。

來源：東南早報

畢坤還原當時情形表示，「11月30日下午2時，我在騎車上班的路上，老遠就看到一個人趴在地上，渾身打顫、抽搐並伸手求助。當時有兩、三個路人看到，但都只是朝這邊看了一下，沒有停下幫忙。我停車上前查看，發現倒在地上的是一位老人，看模樣大概70多歲。當天上海溫度在8、9℃，而且剛下一天一夜的雨，地上還有很多水。」

「老人趴在地上喊救命，說來個人扶我一下啊」，畢坤說老人喊半天，只引來更多人在張望，「我看不下去，便讓旁邊一個人拿手機 拍一下，我去扶，以防萬一留個證據，後面即使有事情也好說清楚」。

畢坤扶老人大概用了五分鐘，在現場待了七、八分鐘，看到老人神智清醒一些，說話交流也都正常，著急上班就離開了。

被問到有網友質疑直接扶人欠考慮，可能會對老人造成二次傷害？畢坤回應，「網友說的沒錯，確實欠考慮，也有網友來私信，說我的救援方式不對，但設身處地地想，還是覺得應該先扶起來」。

有網友感嘆說「當下救個人都得小心翼翼」，畢坤表示挺悲哀的，「但現實如此，當下的社會，做好人好事確實要冒一些風險」。