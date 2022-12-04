「亞洲最大高考工廠」毛坦廠停課 上萬復讀生緊張

毛坦廠中學被按下暫停鍵，1萬多名復讀生慌神了。圖為家長為子女送飯畫面。（取材自精緻小學教育）

安徽省六安市的毛坦廠中學被稱作「亞洲最大高考 工廠」， 有1萬多名復讀生。在毛坦廠鎮上還有上萬名家長每天為孩子加油打氣，說整個鎮都為這個學校服務也不為過。但現在毛坦廠中學因為口罩 原因停課，整個毛坦鎮頓時安靜下來。距離2023年高考不到200天，讓1萬多名復讀生慌神了。

據自媒體「阿蒙聊教育」報導，在中國，高考是人生大考，但不免有人發揮失常，錯失心儀的大學、被迫復讀。毛坦廠中學近90%的學生是復讀生，本科上線率很高，成績只有二、三百的學生，進入毛坦廠中學都有很大希望上本科，近些年來，實現了無數學生的「本科夢」。

這樣一所中學向來低調，初衷就是讓學生能走得遠一些，再遠一些。但遇到了戴口罩的特殊情況，為了確保廣大師生的安全，配合當地相關政策，學生返回家中，宣布暫停上課，然而，學校也沒有安排上網課，消息來得突然，1萬多名復讀生只好回到家中自行複習功課。

據了解，在毛坦廠中學復讀的學生來年上本科的概率超過9成，但因疫情 按下暫停鍵有可能會降低這個概率。這次放假停課對於復讀生來說是巨大的考驗，努力了半年，他們已經沒有第二個選擇，只能不停向前咬牙堅持。

眾人則對「按下暫停鍵」看法不一，認為學校想的不夠周全，戴口罩的情況，不是突然出現，早有此事，學校應該讓老師早做上網課的準備，現在突然遣散學生，又不上網課，高三學生到了關鍵階段，可能會影響學生的學習進度，自律性差、資質太平庸的學生，豈不是又浪費一年時間？

但也有人覺得學校做的對，老師沒有上網課的經驗，強行上課，等同於趕鴨子上架，網課效果本來就不如課下好，折騰老師和學生，還不如讓學生自習更好，遇到問題可以找老師解答，效果可能比上網課好，還不會浪費時間。