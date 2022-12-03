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胡錫進每天做300個伏地挺身 稱準備接受病毒入侵

記者陳言喬／即時報導
環球時報前總編輯胡錫進過去每年主持環球時報年會。圖為2018年環時年會上他的發言。（取材自人民網）
環球時報前總編輯胡錫進過去每年主持環球時報年會。圖為2018年環時年會上他的發言。（取材自人民網）

中國媒體人胡錫進微博發文稱他已做好染疫的思想準備，他自稱增加了營養，連日來每天做300個伏地挺身，做好個人防護。同時，他相信萬分之2.5的極低重症概率本身對他就是保護。

環球時報前總編輯胡錫進稱，他周圍的感染者不斷零星增加，感覺到病毒在走近，他已做好了在一個月之內被感染上的思想準備。他現在是62歲半，進入了統計中比較危險的年齡段，這兩天他不再堅持長期少吃保持體重的做法，開始適當多吃提高營養，增加體重。

另外，他繼續保持鍛煉，早上他分三組做了330個俯臥撐（伏地挺身），品質肯定沒有吳京做的那麼好，但應該不會比普通運動菜鳥做的品質差。他這輩子都沒進過健身房，他的運動都是在自家地板和大馬路上能做啥做啥。

胡錫進說，因為他的媒體人職業特點會讓他接觸更多的人，很可能會成為較早感染的那一撥人。沒關係，他做好個人防護，他願意參與承受已經退化為只有萬分之2.5重症率的風險。

他說，他如果染上，或者去方艙，或者自己待在家裡扛過去。「老胡在網上有影響力，但在生活中就是個退休的老百姓。我註定與千千萬萬的網友們共命運。讓我們一起度過這個冬天，守望相助。讓我們儘量做好個人防護，保護好自己，也保護好家人」。

網友給他留言稱，「言傳不如身教，支持老胡轉型健身主播」；還有網友建議他多吃維他命C，並對他的真誠喊讚「先保護好自己，進而保護家人」。

健身 退休 微博

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