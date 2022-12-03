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中各地防疫加速鬆綁 港媒稱近日北京還會公布優化措施

記者陳言喬／即時報導
中國各地鬆綁防疫，圖為北京朝陽區望京街道一處暫停服務的核酸檢測採樣點。（中新社）
中國各地鬆綁防疫，圖為北京朝陽區望京街道一處暫停服務的核酸檢測採樣點。（中新社）

中國各地防疫規定加速鬆綁。曾經是兩大防疫「法寶」的核酸檢測及方艙醫院正逐步減少。港媒報導，預計近日北京中央會公布新的優化措施。

報導稱，中國防疫政策出現明顯轉彎跡象。3日網上流傳某市委組織部傳達的訊息稱，防疫工作已進入「關鍵時期收尾戰」，近日將有大量方艙人員返回居家，要做好管理和服務保障，並預計下周國家（中國政府）有新的優化措施出台。

廣州多名專家相繼表示，新冠病毒的毒性已進化到流感水平，甚至比流感還低，民眾毋須恐慌。12月3日，廣州疫情防控新聞發佈會上，上台的發言人們統一、集體摘下口罩落座。,

報導稱，原本是生物學名詞的「核酸」，過去兩年多，成為與14億中國人密不可分的關鍵詞。在「清零」政策下，做核酸與吃飯、睡覺、上班一樣成了生活的一部分。沒有核酸檢測陰性證明，幾乎寸步難行。不過隨着防疫政策調整，無休止做核酸的日子或將結束。

中國目前新增本土病例雖然仍處高位，但防疫鬆綁消息接踵而來。北京、天津、深圳都已宣布乘坐巴士、地鐵、計程車、網約車等市內交通工具；進入藥店、室外旅遊景點、公園、植物園等，只須掃場所碼，不再查驗核酸檢測證明。

不少北京市民反映，許多設在社區內的核酸檢測點已經「停工」。廣州早前解封時列明，符合居家隔離條件的密切接觸者可實施居家隔離。隨着官方准許「居家隔離」，「方艙時代」也接近尾聲。

網絡流傳疑為河北石家莊一處方艙醫院的短片，所有隔離者帶着行李排隊準備離開。拍攝者說，「接獲上級最新消息，所有人全部集合，今（2日）晚十二點方艙清零」。網傳甘肅蘭西醫院方艙接獲新任務指示：方艙「只出不進」，陽性病例不再集中隔離。

廣州單日新增仍有數千病例，但當地官方電視台引述多名專家集體發聲指不需再擔心Omicron。廣州醫科大學黨委書記唐小平說，新冠病毒的毒性已經進化到季節性流感的水平，甚至比流感毒力還低，在方艙醫院也毋須太多治療干預。廣州市衞健委昨天說，數據顯示兒童感染Omicron後的症狀更輕、病程更短。

重慶、廣東珠海與疫情最重的廣州海珠區均已宣布非不必要不做核酸。曾經封控三個月的新疆烏魯木齊，宣布有序恢復商場超市、飯店等經營，低風險區市民可跨區活動。重慶允許老年人、孕產婦等密切接觸者居家隔離。

防疫 檢測 流感

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