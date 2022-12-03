阿凡達懸浮山 張家界7.9888萬賣掉虛擬命名權

「張家界星球」中首個虛擬山峰乾坤柱命名權成功競拍。乾坤柱是電影「阿凡達」「懸浮山」的原型。（取材自三湘都市報）

湖南省張家界武陵源日前宣布，公開拍賣張家界景區元宇宙 平台「張家界星球」上的武陵源景區乾坤柱虛擬山峰的命名權。乾坤柱是電影 「阿凡達」哈利 路亞山原型。「張家界星球」是全世界首個景區元宇宙平台，事實上，在中國國內多個景區，「元宇宙景區」行銷已不鮮見。

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觀察者網報導，張家界在元宇宙中「賣山」，為全國景區樹立了一個新的榜樣。近日，在張家界元宇宙的虛擬空間「張家界星球」中，首個虛擬山峰乾坤柱命名權成功競拍。郴州汝城縣紅色沙洲村農產品有限公司以7萬9888元人民幣（約1萬1300美元）獲得首次命名權。

據張家界元宇宙研究中心負責人毛堅堅介紹，首次命名權競拍後，「張家界星球」平台還將逐步對外出售更多的虛擬權益，包括對更多的虛擬山峰競拍或購買命名權等。

乾坤柱是國際電影「阿凡達」「懸浮山」的原型，有著天然的元宇宙虛擬基因。競拍成功者可獲得乾坤柱10天時間的虛擬命名權，還可在「張家界星球」對其進行10字以內的個性化命名或文字廣告植入。

「張家界星球」是張家界元宇宙研究中心、湖南移動張家界分公司、咪咕公司等聯合打造的首個運用XR融合互動技術沉浸式體驗元宇宙萬千奇峰景區的平台。 今年8月，眉山市人民政府新聞辦公室、眉山市數字經濟發展局發布消息稱，特聘藍色光標集團旗下虛擬人「蘇小妹」為當地「數字代言人」和「宋文化推薦官」。（取材自觀察者網）

從中國案例看，景區元宇宙營銷到底有哪些玩法？

一、打造景區專屬文旅元宇宙平台：今年中秋，上海金山區亭林鎮上線了亭林元宇宙平台。採用三維沉浸漫遊形式打造，可實現多地、多人、多角度遊覽互動。

二、打造文旅景區虛擬代言人：今年8月，眉山市發布消息稱，特聘藍色光標集團旗下虛擬人「蘇小妹」為當地「數字代言人」和「宋文化推薦官」。「蘇小妹」是傳說中蘇東坡的妹妹，虛擬人「蘇小妹」是以此為原型創造。

三、發行景點、文玩類NFT數字藏品：發行數字藏品成為助力景區在元宇宙中實現商業變現的一個重要渠道。比如，螞蟻鏈「寶藏計畫」11月上線了西安首個3D建築模型的數字藏品「大唐開元鐘樓」、「大唐開元小雁塔」，每個數字藏品共發行10000份，上線後數秒即全部售罄。