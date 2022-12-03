大連海面「開鍋」了 蒸汽升騰彷彿仙境 專家這樣說

遼寧省大連市日「海浩」奇觀，猶如海面上「開鍋了」一般，霧氣繚繞，彷彿進入到了仙境。（取材自極目新聞）

海面上如「開鍋了」一般，霧氣繚繞，蒸汽升騰，彷彿進入到了仙境。遼寧省大連市日前再現「海浩」奇觀，引起市民驚嘆。

極目新聞報導，大連市民張先生1日表示，11月30日上午8時許，他在大連市東港商務區附近海邊看到，附近的海域有一層薄薄的霧氣，海面上就像「開鍋了」一樣。漸漸地，霧氣越來越濃，籠罩在整個海面上，海中間的小島在霧氣中時隱時現，非常壯美。

遼寧省大連市日前再現「海浩」奇觀。（取材自極目新聞）

「太美了！再次感受到了大自然的神奇與美妙。」大連市民王女士稱，11月30日早上她也在大連市東港商務區附近海邊，看到了這一奇觀。去年12月底，她還在大連星海灣海域看到了同樣的奇觀。

據報導，大連市氣象部門工作人員表示，這一現象叫「海浩」，氣象學中也稱之為「蒸發霧」，是一種自然天氣現象，通常發生在寒冷冬季的水面之上。11月30日凌晨，一場降雪 席捲大連地區，造成海面溫度較高、空氣溫度較低，從而在海風的吹拂下形成「海浩」奇觀。

不止大連，11月30日，山東青島海域也出現「海浩」現象，海面上蒸汽升騰，頗為壯觀。

報導指出，中科院海洋所李曉峰研究員表示，「海浩」現象的產生有兩個必要條件：一是海面與其上的空氣（海氣）存在較大的溫差，當海面溫度較高、空氣溫度較低時，海洋中的一些水汽就會釋放到大氣中；二是空氣中含有一定量的細小顆粒，當這些顆粒與水汽結合時，就形成了類似冰晶的凝結核。大量凝結核在海面上隨風飄散，從而產生了「海浩」現象。