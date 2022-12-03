核酸退場 抗原試劑突然一盒難求 年商機估6000億

中國放鬆疫情防控措施，官方改鼓勵家庭自備新冠抗原檢測 試劑，多地近日因此出現抗原檢測試劑盒搶購潮，多地「一盒難求」。業者稱，中國抗原自檢試劑盒若放開，年需求將達6000億元人民幣（約854美元）。另據統計，近3年新成立的醫學 檢驗公司近2萬家，A股109家新冠檢測概念公司前三季淨賺854億元，但檢測亂象不斷也被評「耗的是國庫，傷的是民心」。

中國多地近日縮減核酸檢測範圍，鼓勵家庭自備抗原檢測試劑盒。據每日經濟新聞報導，這使得新冠抗原檢測試劑盒需求驟增，民眾紛紛搶購，廣州、長沙等地出現缺貨，醫藥電商也顯示存貨緊張。業內人士表示，應是近期家庭加大採購備用，而藥店備貨不足造成的短期缺貨，貨品周轉需要一個過程。

抗原試劑檢測盒市場大好，報導引述一家抗原檢測試劑企業高管稱，該企業此前著力在海外銷售，近期已經開始為國內市場作準備。另中泰證券在研報中指出，如果國內抗原自檢試劑盒正式放開，預計國內單月規模有望達到280億元，再結合居民、企業儲備習慣，年需求將達到6000億元。

截至4月29日，國家藥監局已批准31個新冠病毒抗原檢測試劑產品。註冊人有萬孚生物、熱景生物、萬泰生物、東方基因、明德生物等。

此外，據中華網報導，企查查數據研究院統計，2022年前三季度含「新冠檢測」概念109家上市企業共計營收約為3638.78億元，較去年同期增長約22.83%；淨利潤 共約854.29億元，同比增加約33.69%。此外，近3年新成立的醫學檢驗公司近2萬家。

對於核酸檢測高利潤與近日傳出造假、漏檢等亂象，頂端新聞1日發出「核酸檢測亂象耗的是國庫，傷的是民心」社評指出，中國核酸檢測機構已達1.24萬家，一些機構卻不顧人民和國家利益，以追求收益為唯一目標，甚至不擇手段，把核酸檢測當成搖錢樹。呼籲在核酸檢測領域建立「國家隊」，並盡量避免「勞民傷財」的全民核酸，遏止亂象。

法廣網報導，由於政策轉變，此前賺得「荷包滿滿」的中國核酸檢測產業，恐淪為明日黃花，取而代之的是被冷落許久的抗原檢測試劑盒，後市看漲。有網民在微博發文笑稱，「核酸退場，抗原上場。也該抗原掙錢了」。