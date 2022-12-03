歌可唱、舞可跳… 多地防疫鬆綁 不再查核酸

多地近日已開始優化調整防控措施，除乘坐地鐵或進入公共場所不再要求亮核酸證明。圖為新疆烏魯木齊街頭，市民購買街頭小吃。(中新社)

外媒報導稱，中國國家主席習近平1日會晤歐洲理事會主席米歇爾時表示，中國目前流行的是較不致命的Omicron變異株，防疫 政策或許可擁有更大的靈活性。結合疫情變化形勢，中國多地近日已開始優化調整防控措施，除乘坐地鐵或進入公共場所不再要求亮核酸證明，並逐步恢復「歌可唱、舞可跳」等生活秩序。世衛組織則對中國放寬新冠病毒防疫限制措施「感到滿意」。

繼國務院副總理孫春蘭近兩日來絕口不提她一向掛在嘴邊的「動態清零」一後，外媒報導，習近平也在會晤米歇爾時表示中國防疫政策可擁有更大的靈活性。儘管中國未官宣放棄「動態清零」，但中國防疫政策鬆動跡象，已表現在近日多地優化調整防控措施上。

澎湃新聞整理多地通知最新防控措施指出，成都市民1日起進入醫療機構外的公共場所和乘坐公共交通，不再查驗核酸陰性證明。廣州市民憑綠碼進入部分公共場所不再查驗核酸證明。石家莊、貴陽、大連地鐵和公交不再查驗核酸陰性證明，但仍需持健康碼綠碼或場所碼。洛陽市要求「有序恢復經營活動」，多數公共場所也不再查驗核酸檢測陰性證明。

連日來，廣州、石家莊、鄭州 等多地正積極落實「快封快解、應解盡解」。其中，不同以往的是，在「科學精準劃定高風險區」下，廣州這次局部「解封」先於整體「清零」到來。至於密接人員能否居家隔離，重慶、廣州、深圳符合條件者可居家隔離。內蒙古鄂爾多斯市烏審旗強調若兩次違反居家隔離規則，將直接轉為自費集中隔離，並相應延長隔離時間。

廣州、鄭州、北京及太原等多地還提出對網課學生、居家老人等「精準免檢」。如果沒有外出需求，可以不參加全員核酸篩查或核酸檢測「應檢盡檢」，減少人群聚集感染的風險。

另中國新聞網報導，多地電影院 、KTV等文娛場所已有序開放。廣州從化發布發布通告稱即日起區內網吧、含KTV在內的娛樂場所、酒吧等密閉半密閉場所有序開放。廣州天河、海珠兩區多家電影院開始營業，部分影院入場只查驗健康碼綠碼。廣東順德全面恢復餐飲服務單位堂食。河南鄭州餐飲等場所有序開放。上海青浦歌舞娛樂場所、密室劇本殺等有序恢復營業。