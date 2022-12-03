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封控也擋不住病毒 胡錫進：準備好1個月內被感染

中國新聞組／北京3日電

自上周中國多地發生抗議封控措施的示威活動以來，中國部分地區出現了放鬆防疫措施的現象。但各地方做法不同，同時民眾也無所適從。鬆綁亂象叢生，前環球時報總編輯胡錫進說，準備好被感染。

自由亞洲電台引述中央社報導，北京不少社區已經解封，居委會宣布有需要才做核酸檢測，不再強制檢測。廣州也出現感染者居家隔離的情況。

但在杭州、瀏陽等地出現了身穿白色防護服的「大白」闖入民宅強制拉人去隔離的案例。

前環球時報總編胡錫進2日在自己的社交媒體帳號上說，「病毒傳播是真的阻擋不住了，我們繼續搞大規模封控產生不了我們想要的結果」，他已做好在一個月之內被感染上的思想準備，目前適當多吃增加體重，繼續保持鍛鍊。

胡錫進表示，「過去國家不惜代價構築了防堵新冠病毒的堤壩，如今我們轉移了鬥爭陣地，社會面不再充分安全，我們每個人感染的機率大為增加。一時間會有許多新問題出現，很多人可能更不敢去公共場所消費了。但這種情況不會延續很久，一定會過去，我們的社會將自動形成新的適應性。」

胡錫進說，「為了各行各業的人不遭減薪，讓很多企業能夠走出困境，我們必須往前走。疫情仍然留下的風險讓我們坦然承受，老胡作為60歲以上「高危人群」的一員，我願意參與承受這份風險。讓我們大家都照顧好自己，盡量保護好家人，請相信，我們邁過這道坎的實際情況肯定不像我們想像的那樣嚴重、驚心動魄。」

檢測 北京 疫情

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