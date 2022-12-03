解封不解防… 廣州自費核酸排長龍 網轟：割韭菜
中國部分地區的防疫措施近來雖陸續鬆綁，但地方對防疫調整仍有分歧。廣州迎來解封喜悅，但「解封不解防」，民眾上班及進出指定場所仍要做核酸，有人因為排隊做核酸輪候時間太長不能上班，怒轟根本是「割韭菜」；山東威海社區仍要求全員核酸，學校也要求學生上傳核酸截圖，民眾因而在雪中等待一個多小時後才做上檢測。
綜合媒體報導，在官方宣布鬆綁後，廣州市內滿布的免費核酸檢測站，幾乎被撤消殆盡，但市民搭乘大眾運輸工具及前往各個公共場所，仍須查驗核酸陰性證明。為此，市民只好湧向收費的醫院核酸檢測站，大排長龍且自掏腰包接受檢測。
推特帳號「方舟子」上傳了一段影片，內容提到廣州情況和先前河南石家莊「解封」時情況一樣，只是撤了當地的免費核酸篩測站，但沒有24小時核酸碼又不能上班，導致民眾只能自費做核酸篩測。從影片可見核酸篩檢站前排了一條冗長的隊伍，拍攝影片的民眾更諷刺形容「生意很好阿，隊伍還轉了一圈」。
報導指出，多則影片曝光後，網友紛紛表達個人見解「整老百姓的招數，他們有的是割韭菜能手」、「太會玩了，就知道不會那麼輕易放開」、「結果解封只是為了公費核酸改自費？」、「不是在做核酸就是在做核酸的路上」、「所以舉白紙沒用，金融才是致命」。
另據百度報導，威海市民冒雪做核酸的視頻在網路熱傳，從視頻畫面來看，雖然雪下得急促，街上的市民們還是要排著長龍做核酸。威海環翠區市民張先生稱，12月1日威海下雪，社區仍要求全員核酸，孩子學校也要求上傳核酸截圖，附近核酸點排長隊，露天等待一個多小時後才做上。
報導指出，在社交平台網友質疑，這幾天狂風暴雪，但是當地還是通知一大早就讓去做核酸，學校都因為暴雪停課了，為什麼核酸就不能停一天？冒著大雪做核酸，真的有必要嗎？也有網友問，前兩天內蒙古自治區鄂爾多斯市康巴什區連續兩天發布天冷不做核酸，「威海不能學學康巴什嗎？」
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