解封不解防… 廣州自費核酸排長龍 網轟：割韭菜

為了上班，廣州民眾只能排隊自費做核酸檢測。(視頻截圖)

中國部分地區的防疫 措施近來雖陸續鬆綁，但地方對防疫調整仍有分歧。廣州迎來解封喜悅，但「解封不解防」，民眾上班及進出指定場所仍要做核酸，有人因為排隊做核酸輪候時間太長不能上班，怒轟根本是「割韭菜」；山東威海社區仍要求全員核酸，學校也要求學生上傳核酸截圖，民眾因而在雪中等待一個多小時後才做上檢測 。

綜合媒體報導，在官方宣布鬆綁後，廣州市內滿布的免費核酸檢測站，幾乎被撤消殆盡，但市民搭乘大眾運輸工具及前往各個公共場所，仍須查驗核酸陰性證明。為此，市民只好湧向收費的醫院核酸檢測站，大排長龍且自掏腰包接受檢測。

推特帳號「方舟子」上傳了一段影片，內容提到廣州情況和先前河南石家莊「解封」時情況一樣，只是撤了當地的免費核酸篩測站，但沒有24小時核酸碼又不能上班，導致民眾只能自費做核酸篩測。從影片可見核酸篩檢站前排了一條冗長的隊伍，拍攝影片的民眾更諷刺形容「生意很好阿，隊伍還轉了一圈」。

報導指出，多則影片曝光後，網友紛紛表達個人見解「整老百姓的招數，他們有的是割韭菜能手」、「太會玩了，就知道不會那麼輕易放開」、「結果解封只是為了公費核酸改自費？」、「不是在做核酸就是在做核酸的路上」、「所以舉白紙沒用，金融才是致命」。

另據百度 報導，威海市民冒雪做核酸的視頻在網路熱傳，從視頻畫面來看，雖然雪下得急促，街上的市民們還是要排著長龍做核酸。威海環翠區市民張先生稱，12月1日威海下雪，社區仍要求全員核酸，孩子學校也要求上傳核酸截圖，附近核酸點排長隊，露天等待一個多小時後才做上。