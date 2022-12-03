防疫漸鬆綁 人行：中國通膨約2% 明年仍溫和

中國人民銀行2日公布人行行長易綱在泰國中央銀行與國際清算銀行主辦的「全球變局下的中央銀行」研討會上致詞全文。中國防疫漸鬆綁，易綱表示，中國當前通膨率約2%，預計明年中國的通膨仍將保持在溫和區間。

易綱說：「12年前，我們還在討論通貨膨脹 壓力是否是暫時性的。但今年以來，為應對高通膨，多數發達經濟體已收緊貨幣政策，且許多央行 的加息速度較此前歷次緊縮周期明顯更快。」

他指出，不少新興市場 經濟體和低收入國家同時面臨本幣貶值、資本外流和通貨膨脹的壓力。與此同時，許多國家的住房抵押貸款利率和採購經理人指數等數據顯示，明年經濟放緩或衰退的可能性在上升。各國央行需要在抑制通膨和保持增長之間把握好平衡。

易綱表示，中國當前通膨率約2%，得益於糧食豐收和能源價格穩定。中國天然氣和石油價格與國際水平基本一致，煤炭價格保持平穩，大力發展可再生清潔能源，這對中國電價保持基本穩定發揮重要作用。

易綱還提到，受新冠疫情等因素影響，中國經濟增速略低於預期，為穩增長和穩就業，穩健的貨幣政策及時加大實施力度。他呼籲，面對複雜嚴峻形勢和挑戰，發達經濟體和新興市場經濟體需在宏觀經濟政策上加強合作。