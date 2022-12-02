中清零效應 初婚人數37年新低 2021年僅1157萬人

中國初婚人數大降，圖為今年5月20日杭州一對新人在婚姻登記處拍照留念。（中新社）

中國持續三年的新冠肺炎疫情 與嚴格的防疫政策，已影響當代年輕人的戀愛與婚姻。2021年中國初婚人數為1157.8萬人，比前一年減少70.8萬人，創37年來新低，而且還不到2013年最高峰時的一半。

上海第一財經報導，中國結婚人數持續減少，初婚年齡在推遲，單身群體日益擴大。

中國結婚登記數據包括初婚人數和再婚人數，但比起再婚人數，初婚人數與出生人口的關係更為密切。

根據中國國家統計局出版的「中國統計年鑑2022」，2021年中國初婚人數為1157.8萬人。從歷年數據看，2013年是初婚人數的最高峰，達到2385.96萬人。亦即，近八年來，中國初婚人數大降51.5%。

據報導，初婚人數持續下滑，有多方面原因，包括：適婚人數減少、初婚年齡推遲、經濟壓力、婚戀觀念變化等。據調查，2020年中國平均初婚年齡為28.67歲，比起2010年增加了3.78歲。

中國國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞表示，「90後」、「00後」作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業 競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。

廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，當前中國年輕人對於結婚的必要性、重要性，對於婚育社會價值的看法都發生了變化。有的人認為結婚生育不一定是人生的「必修科目」，甚至認為單身更自由。

「還有相當一部分人認為自己的能力有限，結婚帶來的負擔，承受不起，如此等等。這些思想觀念意識及其行為選擇，對於結婚都不是積極的」，董玉整說。

報導指出，另一方面，新冠疫情也影響了青年的婚戀。內蒙古統計局網站日前刊登的「疫情之下內蒙古居民結婚對數創新低」就表示，「持續三年的新冠疫情，不僅對我區經濟帶來巨大的衝擊，也影響著我區居民的正常生活，結婚率也在下降，2021年全區依法辦理結婚登記居民13.27萬對，創2004年以來全區居民登記結婚對數的新低。」

今年5月上海封城期間，在一則廣為流傳的影片中，上海警察 強行登門要帶走一名核酸檢查陰性民眾到異地進行集中隔離時威脅說，如果不服從不僅會被懲罰，「還會影響你們三代」。

影片中抗拒遭官方非法轉移的男子大聲告訴警方：「我們這是最後一代，謝謝！」這段影片迄今仍讓不少民眾印象深刻。

從2022年前三季數據來看，中國結婚人數仍在下滑中。民政部的數據顯示，前三季結婚登記人數為544.5萬對，比起2021年同期又下滑7.5%。

董玉整說，結婚人數、初婚人數下降，必將對未來的人口發展產生較大影響：一是出生人口數量更加減少，出生率繼續降低；二是人口自然增長率也受到影響；三是伴隨人們平均預期壽命的不斷提高，人口結構將進一步老化。