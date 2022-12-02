日軍侵華新史料 揭「多摩部隊」面紗

罕為人知的「多摩部隊」，是日軍在南京的細菌戰實驗機構。（取材自微信）

「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」近日舉行新徵文物史料新聞發布會，相關史料首度揭露日軍侵華時期在南京的諸多作為，包含1938年元旦設立「慰安所」，以及神祕細菌戰機構「多摩部隊」照片，為外界了解日軍侵華暴行提供佐證。

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據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館消息，今年新徵集的文物史料為453件，其中包含紀念館繼續委託日本 友人大東仁在日本代為徵集到的51件（套）珍貴文物史料。

例如，日軍士兵新井淳的「陣中日誌」，揭露慰安婦制度確立後，日軍在中國首都南京設慰安所時間的最早紀錄，1938年元旦設立的慰安所，規定每人使用30分鐘，費用是下士官150錢、士兵100錢。另外還有數十張日軍「榮第1644部隊」的照片，其成立於1939年4月，又稱「多摩部隊」，對外宣稱是「華中防疫 給水部」，實則從事大規模細菌戰與毒氣戰研究試驗。

“南京陷落”兒童教育戲劇卡片。（圖／取自「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」微信公眾號）

日本侵華史研究專家、南京醫科大學教授孟國祥指出，對於慰安婦議題，日本右翼極力否認，日本政要敷衍曖昧，「我們這次發現的『陣中日誌』等資料就是最有力的回擊」，對推進日軍在南京實施慰安婦制度的研究十分有益。