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6萬元摩托車被老人故意推倒 95後上海小伙追責卻經歷搬家、網暴

中國新聞組／北京2日電
事發時監控畫面。（取材自海報新聞）
事發時監控畫面。（取材自海報新聞）

一名在上海工作的年輕人將自己一輛價值6萬元（人民幣，下同，約8507美元）的摩托車停在樓下，被一位有精神障礙老人故意推倒後損壞，事後不僅沒有得到賠償，也沒收到對方道歉。這名年輕人後來選擇報警、起訴，但近半年過去，卻演變成是他要被迫搬家，還因壓力過大導致經常失眠、做噩夢，甚至遭遇網絡暴力。

來源：YouTube

海報新聞報導，今年24歲的陳明（化名）是湖北人，在上海從事金融工作，今年6月搬到位於上海浦東新區曹路鎮的某小區，他把摩托車停在樓下後，上樓去收拾東西。晚上陳明發現，自己重達100多公斤的摩托車被推倒在地上。

陳明當天查看監控未果，次日和物業一起調取了小區的監控，發現自己的摩托車是被居住在同一棟樓的一位老人故意推倒。小區居委會工作人員透露，老人今年60多歲，一個人獨居，可能存在精神障礙。小區居民也告訴陳明，類似事件已不是第一次發生，每次都是不了了之。

陳明提供的維修報價單。（取材自海報新聞）
陳明提供的維修報價單。（取材自海報新聞）

氣憤不已的陳明，將上述監控視頻發布到網絡，隨即引來無數網友的關注，甚至一度上了熱搜。雖然熱度很高，但事情一直沒能得到解決。陳明選擇提起訴訟但多次被駁回。8月3日，警方對老人進行了精神鑑定，鑑定結果是其患器質性精神障礙，行為能力受限，但是具有限定刑事責任能力，有受審能力。

8月10日，陳明提交的訴訟申請通過。期間，司法鑑定部門重新對摩托車進行鑑定，定損為4000多元。陳明對此產生異議，最終確認所有的維修費用為1萬6000多元，司法評估價格為9000多元。

11月24日，陳明接到通知，「案件將於12月2日開庭審理。」然而，陳明卻怎麽也高興不起來，半年來，一直為此事奔波的他早已身心俱疲。

「精神壓力很大，經常做噩夢、失眠，上班也不在狀態，導致工作上有一些失誤，對工作其實挺有影響的。」陳明說，該事件在網絡引發關注之後，一些刺耳的言論也開始出現。「有的人甚至連事情都沒搞清楚，就來對我品頭論足，攻擊甚至辱罵我。」

陳明說，其實他並不是特別在乎賠償，「更加在意的是老人違法之後，法律會對他們進行怎樣的判決。我主要希望違法的人能夠為自己的行為去負責，年齡大不是違法的理由。」

老人的精神鑑定結果。（取材自海報新聞）
老人的精神鑑定結果。（取材自海報新聞）

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