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多區解封後… 居民瘋出行、約飯 廣州煙火氣回來了

中國新聞組／廣州2日電
交通管控解除後的首個早高峰，廣州大橋南側雙向交通通暢。(取材自廣州日報)
交通管控解除後的首個早高峰，廣州大橋南側雙向交通通暢。(取材自廣州日報)

小吃街忙碌的店主、馬路上的車水馬龍、在大街小巷穿梭的外賣員…廣州的煙火氣回來了。廣州多區11月30日率先解除臨時管控，公共交通和堂食逐步恢復，「煙火氣」漸濃，多家商場紛紛開張，亦不再查48小時核酸。廣州居民瘋出行、外出吃飯，相關搜索量驟增三倍，有市民飯局已約到下周。

綜合媒體報導，廣州多區宣布解除區內防控第二天，廣州市的體感溫度不到10℃，還呼呼地颳著大風，但對該地市民來說，這是一個難得的冷天。無論是海珠區的廣場，還是天河區城中村的街頭巷尾，三三兩兩的市民結伴出現，或是一起買奶茶，或是單純到街上吃碗熱乎的湯麵。

廣州荔灣區、從化區、越秀區等多區1日發布通告，有序恢復正常生產生活秩序，餐廳逐步恢復堂食。有市民對中新社稱：「看到好多早餐店有序恢復堂食，感覺街上的人氣也多了一些」。

廣州多區也恢復電影院、美容院、文化館、博物館等密閉半密閉經營性場所營業。不少商場進入僅查看健康碼綠碼，毋須顯示核酸檢測碼的時效性。

此外，解除臨時管控的消息發布瞬間，大量遊客在相關出行平台上搜索相關數據。

攜程數據顯示，新聞發布後的半小時內，攜程平台上「廣州」關鍵詞的搜索量驟增300%以上；廣州一地的門票、周邊遊業務的瀏覽量分別增長255%和156%。

沙園西華市場水產區內，市民挑選水產。(取材自廣州日報)
沙園西華市場水產區內，市民挑選水產。(取材自廣州日報)

出行方面，去哪兒數據顯示，11月30日晚間，從廣州出發的火車票瞬時搜索量增長2.5倍，目的地為四川、湖南、貴州等省份。為便於旅客出行，廣州南站增開12趟列車。攜程平台顯示，廣州進出港航班搜索量比較此前一天同時段上漲125%。

此外，隨著近期冬季滑雪、避寒遊升溫，以及部分地區出行政策放寬，機票搜索熱度上升明顯。

地鐵8號線上，市民有序出行，自覺隔座就坐。(取材自廣州日報)
地鐵8號線上，市民有序出行，自覺隔座就坐。(取材自廣州日報)

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