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跟進清華 哈爾濱工業大學專列、包機送學生返鄉

記者陳言喬／綜合報導
哈工大安排包機送學生返鄉。（取材自極目新聞）
哈工大安排包機送學生返鄉。（取材自極目新聞）

北京清華大學後，哈爾濱工業大學也為學生安排返鄉，省內的安排專列，省外的安排爭取包機。校方稱，學生返鄉遵循自願原則，回家後仍需線上學習，期末考試將安排在下學期。

中國因為嚴格防疫，許多大學封控，學生只能待在宿舍上網課，但也造成抱怨，甚至引發學生參與「白紙運動」。疑似為了防學生聚集，北京清華大學已安排返鄉專車讓學生回家，哈爾濱工業大學11月30日也跟進安排。

極目新聞報導，30日起，哈爾濱工業大學的不少學子在網上曬出學校提供學生返鄉核酸陰性證明，被網友稱讚暖心之舉。校方還推出了包飛機、火車方案，為學生提供送站服務，助力學生返鄉。

一名家住山西的任同學，在哈爾濱工業大學上大一，她已經自行訂好返鄉的機票。12月1日，任同學表示，對於買不到票的學生，學校將幫忙聯繫航空公司包機返鄉，她的不少同學都計畫12月3日或4日回家。不過，購票的錢需要學生自行支付。

校方表示，學校通過與鐵路局溝通，安排了省內學生返鄉專列。對於外省同學，將分地區根據學生需求，盡可能為大家爭取包機。此外，同學們也可以自行購票，學校統一安排大巴將大家送到車站。

哈工大一工作人員表示，學校還沒有放假，學生返鄉遵循自願原則，回家後仍需線上學習，本學期的期末考試將安排在下學期開學。

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