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老幼陽性居家隔離 京穗領跑 路透：中將再放寬防疫措施

記者葉文義／綜合報導
廣州市多個區解封，市民1日在餐飲店內堂食。(中新社)
廣州市多個區解封，市民1日在餐飲店內堂食。(中新社)

儘管中國官方尚未正式公布，但北京和廣州已經有社區允許染疫的老人、孕婦與嬰幼兒居家隔離。這與過去「一人陽性、全棟轉運」相比已大不相同。

路透1日引述知情人士報導，中國將在未來數天公布進一步放寬防疫措施，將允許一些確診者及密切接觸者在一定條件下居家隔離。

消息人士指稱，若居住環境符合一定條件，確診者及密切接觸者將被允許在家中隔離。不過，並非所有確診者都能居家隔離，孕婦、老年人、有基礎疾病人員等將獲准在家隔離。至於對密切接觸者，居家環境則需要符合一定條件。

對於確診著進行居家隔離將是中國防疫政策的重大變化。今年早些時候，甚至只發現一個陽性病例後，整個社區都被封鎖，有時長達數周。上個月，新的更簡單的檢疫規則只要求封鎖受影響的建築物。知情人士還指，除加強新冠抗原檢測，也將減少大規模核酸檢測和日常核酸檢測頻率。

另據中央社報導，北京朝陽區的一名社區工作人員說，轄區內確診的一名高齡老人和一名孕婦都在家隔離。同時，對確診病例所在的樓棟單元採取「十字花」涉及樓層、住戶進行封控管理，至少隔離「5+3」天，期間所有封控住戶每天需要做快篩。

不只北京，在廣州也是如此，讓符合特殊要求的無症狀或輕症感染者居家，已部分成為「默認模式」，「無需經過鄰居簽名同意」。

在社群平台微博上，一些IP位置顯示在北京的網友紛紛留言，證實自己所住的社區就在實施「陽性居家」。有網友稱：「根本不是特殊人員居家！是全部陽性都不拉走了！我們小區確診22例，一個都不拉走…，一個小區在不增加其他陽性人員的情況下，還要22個確診全陰了才能解封，這不是開玩笑呢嗎？」

另有網友指出，自己所在的社區不說是哪一家有陽性居隔，但是所有鄰居都表示理解，並且希望以後都居家就行，「大家都不恐慌不歧視」。

北京 檢測 防疫

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