「清零沙皇」孫春蘭改口 中國防疫政策轉彎？

國務院副總理孫春蘭1日在國家衞生健康委召開座談會，聽取防控工作一線代表對優化完善防控措施的意見建議。(新華社)

在中國多地出現「白紙運動」反封控抗爭之際，被外媒稱為「清零沙皇」的中國國務院副總理孫春蘭在連兩天對抗疫方針的發言裡，罕見隻字未提「動態清零」；中國官媒近日也一改以往強調病毒威脅大的論述，淡化新冠病毒感染後果。有分析解讀，這顯示防疫 論調出現重大拐點，似乎意味著中國防疫政策正適度修正及轉向。

孫春蘭11月30日在國家衛健委召開座談會指出，「隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗 接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情 防控面臨新形勢新任務」；昨天孫春蘭在國家衞健委再次召開座談會時指出，主動優化完善防控政策，是疫情防控的一條重要經驗。

值得注意的是，孫春蘭不僅強調病毒減弱，且連兩天都未提到「動態清零」，並提及中國防控面臨「新任務」。而在前一天的簡報會上，國家衛健委等機構官員也沒有使用這個詞，而是鼓勵老年人接種疫苗。

據了解，中國官媒近日也已一改從前論述，接連透過訪問專家學者淡化新冠病毒感染後果，並指新冠「後遺症」無根據。

武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯在接受環球時報採訪時表示，在疫苗保護下，新冠病毒對人體的危害性已經大不如前，「這提示我們對於Omicron不必過於恐慌」。人民日報也引述廣州中山大學附屬第三醫院感染科教授崇雨田說法稱，目前學界並無證據確認新冠肺炎有後遺症。

德國之聲報導，面對連日的「白紙運動」，中國從地方開始放鬆防疫措施，中央也緊急要求地方不得過度防疫，主導疫情的孫春蘭也不再使用「動態清零」一詞，官員和官媒的「轉變」被認為是北京改變「動態清零」的可能跡象。彭博也認為，孫春蘭的講話似乎是中國官方首次公開承認病毒不再那麼嚴重，表明中國終於開始考慮放棄「清零」。

負責中國醫療衛生工作的孫春蘭被外媒稱為「清零沙皇」是中國強硬防疫的代名詞，中國網路上流傳，只要這位「老太太」出現在爆發疫情的城市，當地就會實施嚴格封鎖，像是最初爆發疫情的武漢，和疫情失控的上海，以及海南等地在硬封鎖前都有她的訪視足跡。