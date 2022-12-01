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中國這城市通告市民再堅守幾日 「能清零而不清零太可惜」

記者陳言喬／即時報導
中國多地已放鬆防疫規定，圖為廣州天河區餐飲店今天起開放堂食（內用）。（中新社）
中國多地已放鬆防疫規定，圖為廣州天河區餐飲店今天起開放堂食（內用）。（中新社）

中國防疫整體趨勢已朝向更寬鬆的方向進行，但在東北的錦州市卻在今天通報稱，短期內就可以實現動態清零，不應當放棄近十天以來的努力。「能清零而不清零，實在是太可惜了」！要廣大市民再堅守幾日。

鳳凰網報導，「錦州發布」表示，近一兩天，個別城市做出了疫情防控措施的一些調整。廣大市民同志，尤其是處於風險管控區域的居民很關心我市會有什麼樣的舉措。現將幾點考慮向大家通報一下。

一、在全市上下的共同努力下，防控工作已經取得了階段性成果，只要繼續將已經採取的措施再堅持數日，即可取得全面勝利。我們的預計是到本週末，可以逐步放開大部分風險管控區域的有序流動，到下週一，除最晚出現新增感染者的少數高風險區域，將全面恢復正常生產生活。

二、我們認為，在短期內就可以實現「動態清零」的情況下，不應當放棄近十天以來的努力。如果現在放棄了這些已經見到突出成效的措施，可以預見，沒有清除掉的病毒一定會一傳十、十傳百地蔓延起來。能清零而不清零，實在是太可惜了！

三、我們認為，不管新冠病毒的毒性減沒減弱，重症率和死亡率如何，後遺症有多少，但它畢竟是病毒感染，「不得總比得了好」；按照專家們的分析判斷，新冠病毒的致病性在逐步減弱，所以「越往後，越安全」。我們沒有必要在可以清零、可以不形成大面積感染的情況下放棄防守。

四、綜合以上考慮，我們決定鞏固十天辛苦換來的成果，再繼續堅守幾日，實現「動態清零」，風險更小地恢復正常生產生活。懇請得到大家的認同和支持。

個人防護越來越重要，什麼情況下都別拿感染不當事。請大家繼續保持少出行、不聚集，戴口罩、勤洗手，參與「無疫區域」創建。

有網友留言「要笑死了」，但也有網友稱，這才是負責任的做法，是為民著想的。

疫情 口罩 防疫

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