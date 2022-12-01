中國男足假球醜聞擴大 再添3名國腳涉案

李鐵成為中國國家男子足球隊首位被調查的主教練。（中新社資料照片）

中國多名足球 媒體人透露，前中國男足運動員 、總教練李鐵涉及假球被調查中，其已經供出了另3名前國腳，疑也涉入假球案。這個消息引發熱議，衝上熱搜話題。

北京 青年報1日報導，多名足球媒體人透露，李鐵接受調查後，供出了另3名前國腳。李鐵供出張鷺在2019年中超保級戰武漢對天津時參與打假球；另兩個沒被透露姓名的球員，一個是李鐵的瀋陽老鄉，曾在天津隊和張鷺是隊友，後轉會深圳，另一人曾是一名國腳邊衛。

湖北省紀委監委網站11月26日發布消息指出，前中國國家男子足球隊總教練李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

中國新聞週刊1日報導，李鐵在今年中旬就曾經被紀委部門帶走接受問詢，很多人當時就以為他出事了；不久他又公開露面。有消息來源指出，李鐵的業務能力在業內比較受認可。

報導指出，根據公開資料，李鐵名下關聯公司共9家，業務覆蓋足球培訓、球員經紀與場館營運等。在存續或在業的6家中，李鐵均為股東；遼寧李鐵體育文化發展有限公司由李鐵持股63%，瀋陽李鐵足球俱樂部有限公司由李鐵和遼寧李鐵體育文化發展有限公司共同持股。

在目前李鐵名下的公司中，瀋陽天意體育文化諮詢服務有限公司是最新成立的關聯公司，該公司於2021年12月成立，李鐵持股比率達90%。