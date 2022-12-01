防疫鬆綁大遷徙 廣州南站人流多如春運

廣州多區因長期封控，引發不滿。當局近日解除管控，推動封控區內的外省人員「自願返鄉」離開廣州，學校、小區、城中村等這兩天亦開始呼籲外省人員回鄉。大批學生、民工等11月30日陸續往廣州南站準備乘車返家，但因返鄉者眾多，排隊入站至少要兩小時，人流之多有如春運提前。機票搜索量也暴漲四倍，上海、成都高鐵票難求。

有港媒報導，30日在廣州南站，不停有大巴接送欲回鄉人員到站外的停車場，當中不少是在廣州就讀的大學生，但大巴只能停靠在站外約15分鐘步程的停車場外。廣州南站內外人山人海，恍如「春運」，驗票口、安檢口大排長龍。

據報導，站外空地有人露宿。有露宿一宵的民工表示，自己住在白雲區城中村，因擔心在家再被封控，所以前一夜未待核酸檢測 有結果也寧願先抵車站，待下午準備乘車回安徽。

廣鐵集團29日發出公告，要求進站乘車須持48小時內核酸陰性證明，呼籲不符合出行條件的旅客切勿前往車站聚集。

另據時代周報報導，在廣州多區解除疫情 防控臨時管控區後，廣州出發的機票和火車票搜索量暴漲。

同程旅行數據顯示，消息發布後，大量遊客登陸同程旅行平台搜索廣州出發的旅行產品。截至當天下午3點，廣州出港機票搜索量為前日同一時段的四倍，機票訂單量較前日時段增長126%。廣州出發的火車票搜素量上漲超過300%。

報導說，經檢索OTA平台發現，目前12月從廣州出發的機票餘量充足，航班量也在逐步恢復。12306 App 顯示，12月1日廣州出發抵達部分目的地的高鐵票已售罄。

據報導，部分目的地的12月1日銷售情況火爆。廣州前往上海的四趟高鐵車票均已售罄，僅有剩普通列車K513仍有餘票；廣州前往成都的9趟高鐵票僅剩最早的D1766仍有餘票。

粵西、粵東地區同樣「一票難求」。12月1日，前往汕頭、湛江的高鐵票同樣基本售罄，僅剩普通列車有少量餘票。