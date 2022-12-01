學者：中國爆發「顏色革命」？ 外媒誇大其辭 勿錯估

中國各地近日爆發的「白紙運動」，中國學者強調，年輕人只是反映防控措施應該要更靈活。（歐新社）

針對中國各地近日爆發的「白紙運動 」，中國學者王義桅強調，中國年輕人的這種抗議，並非反對共產黨 領導，更不是反對疫情防控政策本身，只是反映防控措施是不是一刀切、層層加碼了，應該要更靈活、人性化一點，出發點是想把事情做好，「給他們一些希望」。環球時報前總編輯胡錫進也發文稱，表達過了，「見好就收」。

王義桅稱，對於有些西方媒體好像「很興奮」，認為要反對共產黨領導了，甚至說中國爆發顏色革命，基本上沒有必要，是誇大其辭，也不要錯誤評估中國的年輕人。

中國記協11月30日舉辦新聞茶座，邀請中國人民大學「習近平新時代中國特色社會主義思想研究院」副院長王義桅，介紹「中國式現代化」的內涵，他在會上回應外媒對上周末中國各地反封控抗爭、「白紙運動」關切時，做上述回應。

他在回應美國媒體提問時抨擊，一些國家沒辦法只能躺平，造成病毒不斷變異，而中國強調人民至上、生命至上，要考量有約3億殘疾人、老年人口，以及醫療資源不足，人均病床位遠低於美國，人口卻是美國的四倍等，若一樣開放，可能造成上百萬甚至千萬人死亡，「這個代價是我們無法承擔的」。

因此，王義桅說，盲目放開是不可能的，「這三年不就白犧牲了嗎？」所以中國正在探索和摸索的過程中，動態的優化調整，譬如縮小封控範圍、加快解封時間等，並廣納各界建議。

另外，中央政法委30日召開全體會議，會議強調，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動。中國媒體人胡錫進發文稱，中國有句話，叫「見好就收」，他希望那些人讀懂了政法委會議的信息。

政法部門從29日起就已開始針對參與「白紙運動」的人群展開調查，在地鐵 、公共場合攔查路人手機，並調閱遍布四處的監控攝影機追查滋事者，逮捕涉嫌參與者。

胡錫進發文稱，大家都能看出這次會議的特殊針對性。中國有句話，叫「見好就收」，它的意思是不管幹什麼，都要有度，該收手時就要收手。上周末一些人活躍過了，表達過了，無論出於什麼原因，為的什麼，他們不延續、重複自己的激進行為，是應有的知進退。

他說，他誠懇希望那些人讀懂了政法委會議的信息， 他相信他們也很瞭解老胡講的簡單道理。

不少網友留言表示，「老胡確實是善意提醒了」、「老胡這是在給反賊分析形勢嗎？」