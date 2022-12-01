白紙運動催化？ 半個廣州解封 上海24區鬆綁

工作人員拆除廣州大橋沿路的水馬。(取材自時代財經)

中國最近多個城市不滿防疫爆發「白紙運動」，廣州市、北京 、上海及鄭州等地昨天突然先後宣布部分封控區解封，官方稱此舉是為響應國家衛健委29日強調的「快封快解、應解盡解」；有網民則酸，廣州等地剛發生警民衝突及街頭抗爭沒多久就解封，這是「變相鼓勵封控區居民仿效？」。不過不少廣州人對「解封」興奮不已，當街拍照慶祝；但仍有區域居民無法自由出入。

文匯報報導指出，廣州市海珠區、荔灣區、天河區、番禺區、從化區等多個區30日陸續發布通告，優化完善疫情 防控措施。廣州地鐵與健身房12月1日起恢復正常營業。北京消息人士指出，廣州首先開始逐步解封，是響應中央「快封快解」的積極訊號，有可能成為其他城市的先行試點。但據通告，海珠和越秀區部分區域仍畫為高風險地區。

工商時報報導指出，上海於11月30日晚間公布，12月1日0時起，將解除該市24個高風險區的管控，另有十地全域實施常態化防控措施，上海市其他區域風險等級不變。

另，綜合外媒報導及推特上視頻顯示，海珠區29日傳因防疫措施而爆發激烈警民衝突，有民眾向警方丟玻璃瓶，警方投擲催淚瓦斯。有網民嘲諷，廣州市宣布一半解封時間就在警民衝突發生之後，質疑是官方為避免街頭抗爭衝突擴大才「快封快解」，「這不是等於變相鼓勵封控區居民也仿效？」

不過不論原因為何，許多廣州人對這道解封令仍相當興奮。時代財經報導，廣州大橋南邊水馬30日傍晚拆除完畢，由南往北向車流量明顯增加，有騎自行車的阿姨揮手喊道「（海珠）解封了！可以過去啦！」；有小伙在天橋上直播廣州大橋恢復通行情況；珠江邊有多位市民準備在這裡冬泳。但也有體育西商圈店家表示，尚未收到商場或上級恢復堂食的通知。

另外，北京大興、石景山、通州、順義、豐台等多區通知進一步優化核酸檢測 服務，有針對性地對部分群體實行免檢，推行「願檢盡檢」。河南鄭州公布除高風險區外，無社會面活動人員如無出行需求，可不做核酸檢測。上海市也宣布從12月1日0時起解除24處高風險地區管控。