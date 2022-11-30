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最強寒潮來襲…新疆阿勒泰-48℃ 南京將落下初雪

中國新聞組／北京30日電
新疆阿勒泰牧民將牛羊進行轉場。（取材自阿勒泰零距離）
新疆阿勒泰牧民將牛羊進行轉場。（取材自阿勒泰零距離）

秋褲已經不夠暖了，中央氣象台連發3天最高級別寒潮橙色預警。河北承德、張家口氣溫降至零下30℃。浙江杭州氣溫將降至冰點，南京、武漢、長沙、溫州等地預計會落下今冬初雪。新疆阿勒泰市則是遭受近10年以來最強區域性寒潮天氣，部分地區已氣溫已降至-48.6℃。

來源：YouTube

綜合媒體報導，浙江嘉興、紹興、金華、杭州12月30日正式進入氣象學意義上的冬季。上海中心氣象台則於29日發布大風藍色預警信號。冷空氣前鋒29日抵達上海，全市氣溫自北向南開啟下跌模式，預計全市48小時內最低氣溫下降12℃至14℃。廣東則是「氣溫大跳水」，預計周四起粵北低溫3℃，沿海市縣最低10℃，其餘市縣最低6℃。

河北承德、張家口北部地區最低氣溫料降至-25℃至30℃；江蘇南京、湖北武漢、湖南長沙、浙江溫州等城市更預計在這兩天落下今冬初雪，時間較往年的12月中旬明顯偏早，甚至比北京、山東濟南等北方城市都要早。

至於新疆阿勒泰地區則遭受近10年以來最強區域性寒潮，出現大風、暴雪、降溫等極端天氣。富蘊縣吐爾洪鄉28日最低氣溫已降至-48.6℃，在當地生活了50多年的居民介紹，差不多20年沒遇到這樣的極端天氣了。

在當地居住40年的朱先生表示，「前兩天下雪，遇到極寒天氣，尤其是靠近山區的地方，雪下得特別大，最深的地方積雪厚度有1米多」，他介紹，當地很多地方下雪同時刮大風，也就是風吹雪，一些牧民養的羊如果沒有來得及回家或者轉場，在戶外很容易被凍死。

「太冷了，前兩天零下30多度呢」，在阿拉哈克鎮經營商店的村民孫先生介紹，家門口的積雪在1米以上，從房門外往外推雪，清掃了幾天，好不容易才清掃出一條小路，「我在當地生活了50多年，差不多20年沒遇到這樣的天氣了」。

河北省遵化市東新莊鎮西梁子河村的農民在操作噴灌機給小麥澆水。（新華社）
河北省遵化市東新莊鎮西梁子河村的農民在操作噴灌機給小麥澆水。（新華社）
新疆阿勒泰氣溫急降，牧民急將牛羊轉場。（取材自三聯生活周刊）
新疆阿勒泰氣溫急降，牧民急將牛羊轉場。（取材自三聯生活周刊）

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