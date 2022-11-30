白紙運動傳訊息借力交友軟體 示威者聯繫如科技版貓捉老鼠

在白紙運動的抗爭與遊行中，不少女性站到第一線，勇於表達訴求。(Getty Images)

中國民眾對當局嚴厲的封控政策不滿加深，響應「白紙運動」的民眾為了避開審查，利用交友軟體及境內遭到封鎖的社群媒體 傳遞訊息，與警方玩一場高科技版貓捉老鼠遊戲。另有學者觀察到，越來越多女性在抗議活動中站出來成為領導者。

中央社引述路透報導，自從上周末中國多地爆發反對嚴苛新冠防疫措施的示威活動以來，相關影片、照片和描述大量出現在受到嚴密審查的中國網路上。社群媒體使用者透露，運動人士正把這些資料存放到國外的網路平台上，以免不久後遭到中國網管刪除。

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儘管中國審查人員努力迅速把這些內容清除，但資料已被下載，且不僅再次發布在各大中國社群媒體平台上，並發布在中國封鎖的推特 （Twitter）和Instagram等外國社群平台。其後，中國其他城市居民及各地校園的學生也組織各自集會，再把相關影片發到網路上。

社群媒體使用者說，人們已在通訊軟體Telegram當中設立群組，分享各自所在城市的消息。使用者表示，上海和成都等中國大城市出現示威者聚集前幾小時，在Telegram群組、Instagram和推特都廣傳標示地點的線上傳單。

德國之聲報導，「背叛老大哥：女權覺醒在中國」一書的作者洪理達則認為，這樣的憤怒情緒一直存在於年輕人中間，「但是我們平時看不見，因為審查制度，也因為沒有自由的媒體。但如果你和年輕人談話，你會意識到他們想要更多的自由，他們之前只是沒有出來發聲。」

專注研究中國女權運動的洪理達還注意到一個現象：在許多線下的抗爭與遊行 中，都是女性第一個站出來。「你知道，第一個站出來的人面對的危險是最大的，」她舉了兩個例子。第一個例子是在清華大學的抗議，第一位舉著白紙站在校園中的是一名女生，接下來又有幾名女生加她進行聲援，之後才有許多人加入。另一個例子則是在烏鎮，一位進行抗議的女生手舉白紙，用黑色膠布封住嘴巴，並用鐵鏈纏住手臂。