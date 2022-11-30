神15入軌／1站首泊2船 中國太空站接受新考驗

11月29日，搭載神舟15號載人飛船的長征2號F遙15運載火箭在酒泉衞星發射中心點火發射。(新華社)

神舟15號載人飛船在酒泉啟程，將費俊龍、鄧清明、張陸三名航天員送入太空 ，與神舟14號相聚，這是中國太空站首次同時停靠兩艘神舟載人飛船，給飛船身分識別和在軌控制帶來新挑戰。而神15航天員將在未來六個月的「出差」時間裡，繼續考核並驗證太空站任務航天員長期在軌駐留能力。

香港 文匯報報導，神舟15號飛行任務是中國開展的第十次載人航天飛行任務。航天科技集團五院專家介紹，神15飛船成功抵達中國太空站母港後，停靠太空站節點艙前向對接口，神14飛船則停靠在太空站節點艙徑向對接口。

報導指，神14與神15航天員乘組輪換時，太空站要透過不同的對接總線代傳兩船遙測，確保兩艘載人飛船信息傳輸的唯一性和正確性。太空站系統也必須同時向兩艘載人飛船通風熱支持，送風量需要根據兩船不同的熱環境調配；若發生意外，也準備了兩船同時停靠期間緊急撤離的策略，以確保航天員安全。

除了兩艘載人飛船同時停靠太空站的挑戰，神15的發射任務也遇到11月底酒泉衛星發射中心的低溫 難題。報導稱，目前當地最低溫逼近攝氏零下20度，神舟載人飛船隊伍對基地配置的兩套整流罩內送風設備保障性進行確認，並約定按照溫度上限進行送風，針對待發段可能出現的送風溫度偏低的故障情況，制定了風險控制預案，保證返回艙和推進艙推進劑溫度滿足發射要求。