57歲費俊龍再搭神15飛天 5年沒見…父母換大電視看兒子

江蘇昆山，發射時，費俊龍母親和姊姊緊緊握著雙手。（取材自昆山融媒體中心）

現年57歲的中國首批航天員費俊龍曾乘坐神舟6號飛船升空，29日再度搭乘神舟15號飛天，是神15乘組員裡最年長的航天員。而費俊龍的父母則在老家收看神15發射直播，他們已經五年沒見到兒子了，於是晚輩們買了新的98英寸大電視，讓兩老能清楚看到兒子的榮耀時刻。

極目新聞報導，費俊龍是中國航天員大隊特級航天員，2005年他與聶海勝兩人乘坐神舟6號飛船順利升空。時隔17年，他擔任指令長，搭乘神舟15號再度飛天。雖然是三人乘組裡最年長的，費俊龍表示，在他看來，飛行本領依然保持在青春狀態。

來源：天天看一廈

而在費俊龍的老家──江蘇昆山陽澄湖畔的東陽澄湖村，他的父母與多位家人在大電視前收看神15發射直播。費俊龍雙親都已是耄耋老人，費俊龍的大姊夫為了讓兩老收看直播，特意買了個98英寸的電視。

「最近一次和兒子見面，還是五年前。」費俊龍的母親指著牆上的照片說，她知道兒子工作忙，一直要訓練。費俊龍父母加掛滿了兒子的入伍通知書、立功獎狀以及和航天英雄聶海勝的合影，門口還掛了「英雄之家」的牌匾。

江蘇昆山，費俊龍父母和親友正在收看發射直播。（取材自上游新聞）

上游新聞報導，當電視中出現三名航天員揮手的畫面時，在費俊龍父母家中一起收看直播的費俊龍的親戚、同學鼓起了掌。看到兒子出現在畫面中，費俊龍的父母眼裡含笑，也有些激動。神15發射那一刻，費俊龍的父母目不轉睛地盯著螢幕，費俊龍的姊姊緊緊摟著母親的肩膀，兩人雙手緊緊握在一起。發射成功後，兩老忍不住流下了激動的淚水，現場掌聲不斷，村子還放起了煙火慶祝。

費俊龍的二姊夫說，「這是國家大事，更是我們家的大事」。費俊龍的父親表示，費俊龍上學時成績就不錯，高中畢業時報名考了飛行員，他們都很支持費俊龍的選擇。「他再次飛天，我們都很激動，他是我們的驕傲。」