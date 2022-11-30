中國國產大飛機C919獲生產許可 開啟首架交付工作

C919大型客機5日抵達珠海國際航展中心。（中新社）

中國首架國產大飛機C919於29日獲頒生產許可證，同時有15名飛行員取得C919飛機型別資質，意味著中國已經具備批量生產大型客機的能力；而首架C919飛機預計在12月交付中國東方航空 集團有限公司，明年上半年投入商業運營。

香港 文匯報引述新華社報導，民航華東地區管理局29日向中國商飛公司頒發了C919的生產許可證，並將持續開展C919飛機的生產監管。生產許可證是適航當局頒發給飛機制造商的證書，允許飛機依據經批準的質量控制系統進行持續生產，有望帶動民航製造業發展。

C919於11日8日首次亮相中國航展。（中新社）

C919飛機是中國商飛公司設計研製生產的150座級國產大型客機，也是繼中國商飛公司ARJ21-700飛機後第二款獲得民航局生產許可證的國產噴氣式客機，其總裝生產基地位於上海浦東祝橋。

中國民航管理幹部學院黃爍橋老師說，當獲得型號合格證和生產許可證後，除局方要求檢查的特殊情況外，批量生產的每一架民用航空器，無需進一步證明即可獲得適航證（CoA）、交付運行。

此外，C919飛機已完成飛行標準化委員會型別等級訓練規範測試（即T5測試），包括中國商飛客服中心飛行教員在內的15名飛行員取得C919飛機型別資質，意味著C919即將運行。

C919大型客機8日在中國航展開幕式進行飛行表演。（中新社）

第一財經報導，第一架C919飛機的交付啟動會29日在中國商飛祝橋基地舉行，後續還要開展外觀檢查、靜態檢查、動態檢查、文件檢查、交付試飛、客戶化、商務談判等工作，然後正式交付首名客戶東航 。在此之前，東航的接機團隊已於本月初入駐商飛浦東基地，開展預檢查工作。第一架C919飛機將於12月正式交付。