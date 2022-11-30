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神舟15號升空入軌 與神14共6艙段+6航天員太空會師

中國新聞組／北京30日電
六位航天員同時在空間站合影。（取材自央視）
六位航天員同時在空間站合影。（取材自央視）

長征二號F遙15運載火箭11月29日23時08分在酒泉衛星發射中心點火起飛，神舟15號載人飛船入軌後，在30日5時42分，成功對接於空間站天和核心艙前向端口，整個對接過程歷時約6.5小時。消息傳出令網友激動喊讚，中國也首次實現空間站6個型號艙段組合體結構和6名航天員在軌駐留的「6+6太空會師」。

來源：中新社

大公報報導，29日20時18分，神舟15號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣夢園廣場舉行。費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員領命出征，他們在民眾的歡呼聲中邁向發射場區。

神舟15號載人飛行任務航天員乘組費俊龍（右）、鄧清明（中）、張陸，29日出席出征...
神舟15號載人飛行任務航天員乘組費俊龍（右）、鄧清明（中）、張陸，29日出席出征儀式。（新華社）

已在空間站中等候多時的神舟14號航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲，早已按捺不住激動的心情，他們換上有趣的「歡迎服」為迎接戰友錄製視頻。

「老鐵來了！我們想死你們了！」神14指令長陳冬身穿「老鐵來了」字樣的衛衣，滿臉笑意歡迎著戰友。「盼望著，期待著，我們等得花兒都快謝了！」劉洋身著「天上宮闕待君來」字樣的衛衣，喊出「只為等你來」。

神舟14號乘組員穿上精心準備的衣服歡迎神舟15號乘組員。(取材自央視)
神舟14號乘組員穿上精心準備的衣服歡迎神舟15號乘組員。(取材自央視)

蔡旭哲的衛衣寫著「我們還會回來的」，他來說，「15的兄弟，歡迎你們來到『太空家園』，來吧，先擁抱一下吧！」三人一起轉身，衛衣背後字樣組成「歡迎入駐中國太空家園」，神14乘組迎戰友的歡喜之情溢於言表。

來源：中新社

報導指出，神舟15號載人飛船入軌後，在30日5時42分以自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙前向端口，形成三艙三船的組合體。空間站將會形成「三大艙段+三艘飛船」，總重量接近100噸的空間站組合體。

搭載神舟15號載人飛船的長征2號F遙15運載火箭29日在酒泉衛星發射中心點火發射...
搭載神舟15號載人飛船的長征2號F遙15運載火箭29日在酒泉衛星發射中心點火發射成功。（中新社）

「我們的太空」微博隨後發布6人在空間站的照片，至7時47分，央視正式發布6人合照，引發網友「肉眼可見的開心」。

六位太空人同時進入空間站。（取材自微博）
六位太空人同時進入空間站。（取材自微博）

六位航天員一起生活約5天後，神14乘組將返回地面，由神15乘組開啟6個月在軌生活，神15乘組在工作生活期間，將進行多次出艙活動，完成艙內外設備安裝、調試、組合體管理、空間科學與技術實驗等任務。

在軌駐留期間，神15乘組將迎來天舟6號貨運飛船、神舟16號載人飛船的來訪對接，計畫於明年5月返回東風著陸場。

太空 天和核心艙 微博

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