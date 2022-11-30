我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平發聲：沉痛悼念江澤民 將化悲痛為力量

紐約公布指南：精神病患 警可強制送醫

浙大叔2年跑遍中國318個5A級景區…未來想環球旅行

中國新聞組／北京30日電
陳金偉在蘇州拙政園的留影。(取材自紫牛新聞)
陳金偉在蘇州拙政園的留影。(取材自紫牛新聞)

「今天我來到了重慶的白帝城，在我身後的是瞿塘峽，今年剛被評為5A級景區……」不久前，浙江49歲男子陳金偉在重慶白帝城打卡了5A級景區的最後一站，他因兩年時間遊完全國318個5A級景區受到眾多網友關注。在打卡完中國的5A景區後，下一步他計畫要環遊世界。

揚子晚報紫牛新聞報導，陳金偉16歲時帶著2000元人民幣（約277美元）開始創業，因為做生意的緣故，他經常要飛去各個城市，在這個過程裡逐漸愛上了旅行，「19歲我就出國去過東南亞，那時候雖然工作很忙，但到了新的城市，總是會在結束了一天的忙碌之後，去附近走走，感受這個城市獨特的文化氣息。」

今年49歲的陳金偉說，自己曾計畫50歲前打卡全球233個國家和地區以及南極、北極。可惜的是因為種種原因，他的這一計畫還沒實現，「我就把自己的計畫改成了一個簡化的版本——把國內的5A級景區全部逛一遍。」

「周遊全國聽上去沒有環遊世界那麼宏大，但真正能把全國都走完的人也並不是很多。」陳金偉表示，為了順利完成旅行，出發前，他提前列好每個省的5A級景區和旅遊線路，還讓女兒作為後方保障，為他網上訂票以及做一些路線的分析，「雖然旅行對身體和精力是巨大的考驗，但整個旅行過程都是很快樂的，我還用手機記錄下一路的風景。」

據報導，陳金偉表示，自己的旅行計畫是從2020年3月開始的，他會根據地理特徵來旅行，有時候會沿著長江沿線遊玩，有時會將秦嶺附近的景點逛一遍。陳金偉說，剛開始的200多個5A級景區，後來增加到306個，現在已經有了318個，後來增加的景區他也會特地去看。

報導指出，2020年11月，陳金偉從山東一路旅行到江蘇北部。他先到徐州雲龍湖，再到連雲港花果山，最後抵達淮安。陳金偉每到一處都會用文字記錄下此行的感受，他在個人微信公眾號裡留下了這些年走過的印記。鎮江、常州、蘇州、無錫、南通、鹽城……陳金偉來過江蘇多次，除了途中回家一次外，他不停打卡感受江蘇的風土人情。

陳金偉說，目前，自己已經遊遍了全國318個5A級景區，並且計畫著下一步完成年輕時種下的環球旅行的夢想。陳金偉說，他想要在50歲之前走遍世界上的每一個國家和地區，成為一位名副其實的環球旅行家。到2020年，他已經走過了全球120個國家和地區，「我準備明年2月出發，走完剩下的113個國家和地區，完成環球旅行的夢想」。

陳金偉在旅行的路上。(取材自紫牛新聞)
陳金偉在旅行的路上。(取材自紫牛新聞)

微信 東南亞 手機

上一則

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

下一則

習近平發聲了 沉痛悼念江澤民 「將化悲痛為力量」

延伸閱讀

世界氣象組織：去年全球各區皆見水資源極端災害

世界氣象組織：去年全球各區皆見水資源極端災害
刺激消費 海南再發5300萬元旅遊消費劵

刺激消費 海南再發5300萬元旅遊消費劵
東南社區落成 灣景區獵人角展新貌 參議員威善高、市長剪綵

東南社區落成 灣景區獵人角展新貌 參議員威善高、市長剪綵
河南防疫禁打秦檜 網：奸臣沾新冠疫情的光，終於可以放幾天假

河南防疫禁打秦檜 網：奸臣沾新冠疫情的光，終於可以放幾天假

熱門新聞

上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
中國國務院聯防聯控機制29日新聞發布會。（央視直播截圖）

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

2022-11-29 03:46
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
中國各地爆發反封控示威，對剛取得第三個國家領導人任期的習近平形成巨大挑戰。 （歐新社）

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

2022-11-28 04:59

超人氣

更多 >
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳
世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌
寒冬家裡老是不夠暖？專家揪出常見10大錯誤

寒冬家裡老是不夠暖？專家揪出常見10大錯誤