浙大叔2年跑遍中國318個5A級景區…未來想環球旅行

陳金偉在蘇州拙政園的留影。(取材自紫牛新聞)

「今天我來到了重慶的白帝城，在我身後的是瞿塘峽，今年剛被評為5A級景區……」不久前，浙江49歲男子陳金偉在重慶白帝城打卡了5A級景區的最後一站，他因兩年時間遊完全國318個5A級景區受到眾多網友關注。在打卡完中國的5A景區後，下一步他計畫要環遊世界。

揚子晚報紫牛新聞報導，陳金偉16歲時帶著2000元人民幣（約277美元）開始創業，因為做生意的緣故，他經常要飛去各個城市，在這個過程裡逐漸愛上了旅行，「19歲我就出國去過東南亞 ，那時候雖然工作很忙，但到了新的城市，總是會在結束了一天的忙碌之後，去附近走走，感受這個城市獨特的文化氣息。」

今年49歲的陳金偉說，自己曾計畫50歲前打卡全球233個國家和地區以及南極、北極。可惜的是因為種種原因，他的這一計畫還沒實現，「我就把自己的計畫改成了一個簡化的版本——把國內的5A級景區全部逛一遍。」

「周遊全國聽上去沒有環遊世界那麼宏大，但真正能把全國都走完的人也並不是很多。」陳金偉表示，為了順利完成旅行，出發前，他提前列好每個省的5A級景區和旅遊線路，還讓女兒作為後方保障，為他網上訂票以及做一些路線的分析，「雖然旅行對身體和精力是巨大的考驗，但整個旅行過程都是很快樂的，我還用手機 記錄下一路的風景。」

據報導，陳金偉表示，自己的旅行計畫是從2020年3月開始的，他會根據地理特徵來旅行，有時候會沿著長江沿線遊玩，有時會將秦嶺附近的景點逛一遍。陳金偉說，剛開始的200多個5A級景區，後來增加到306個，現在已經有了318個，後來增加的景區他也會特地去看。

報導指出，2020年11月，陳金偉從山東一路旅行到江蘇北部。他先到徐州雲龍湖，再到連雲港花果山，最後抵達淮安。陳金偉每到一處都會用文字記錄下此行的感受，他在個人微信 公眾號裡留下了這些年走過的印記。鎮江、常州、蘇州、無錫、南通、鹽城……陳金偉來過江蘇多次，除了途中回家一次外，他不停打卡感受江蘇的風土人情。