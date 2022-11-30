山東擬砸230億建永久性方艙 網友大罵：吃血饅頭

山東擬投資超230億元建永久性方艙醫院。圖為重慶方艙醫院。（中通社）

在防疫20條公布後，卻等不來封控鬆動的中國民眾，氣憤的事件再多一條。山東被發現擬投資 超230億元人民幣(約32.1億美元)建永久性方艙醫院，隔離床位超20萬個，令網友怒喊「人禍、吃血饅頭」。環球時報前總編輯胡錫進也發文建議，各地不要繼續大規模建方艙醫院了，要尊重願意居家隔離自癒者的意願。

財經十一人報導，2022年5月16日，國家衛健委黨組書記、主任馬曉偉的署名文章指出，提前規劃永久性方艙醫院、集中隔離點，確保一旦發生疫情迅速啟用。

在2022年第16至21期的山東省政府專項債券 報告中，記者找到119份與方艙醫院、隔離點相關的專項債券實施方案。這119份方案是除青島市之外的山東省轄15個地級市的119個方艙醫院、隔離點項目的具體實施方案。

統計數據顯示，這15個地級市以及下轄地區共投資超過230億元，建設119個方艙醫院、隔離點，新增床位超過20萬個，並發行150億餘元專項債，近九成項目會在一年內完成主體建築。

15個地級市為濟南市、淄博市、棗莊市、東營市、煙臺市、濰坊市、濟寧市、泰安市、威海市、日照市、濱州市、德州 市、聊城市、臨沂市、菏澤市。不過此報導29日晚間於微博發布，當夜就開始被陸續刪帖。

消息一出引爆網友怒火，痛斥「有這麼多錢不用在醫療基礎建設上」、「再說不放開是因為醫療資源不夠我打爆你們的狗頭」、「醫療擠兌的藉口用了三年，換了230億方艙」、 「要不整個天穹大罩子把政府給罩起來」。

胡錫進也發文寫道，各地不要繼續大規模建方艙醫院了，如果建那些方艙醫院的目的包括收治全部無症狀感染者，尤其要把那部分需求排除掉，或者打個大折扣。

原因是，新冠感染者越來越牴觸前往方艙醫院，今後強制無症狀感染者包括部分輕症患者去方艙醫院得到配合的難度會越來越高，居住條件好一點的人要求居家隔離自癒的肯定越來越多，尊重那些人的願望允許他們居家隔離是大勢所趨。

今後進方艙的恐怕是無居家隔離條件自願去方艙隔離的人，因此，建議各地重新評估大量建方艙醫院的必要性，要建也要計算好需求。

胡錫進並建議，把停止或壓縮建方艙省下來的錢用於增加正規醫院的床位特別是重症監護的床位，還要加強醫療物資儲備。