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不只曬與趙立堅恩愛照 「堅嬸」論政 批白紙運動

中國新聞／北京30日電
趙立堅夫人曬出兩人恩愛合照。（取材自微博）
趙立堅夫人曬出兩人恩愛合照。（取材自微博）

中國外交部發言人趙立堅素有「戰狼」之稱，他的妻子日前在他生日前後曬照秀恩愛，被網友稱為「堅嬸」。針對最近中國出現「白紙運動」，多個城市不滿防疫爆發示威，「堅嬸」轉為論政，發帖呼籲民眾相信國家防疫政策，切勿被別有用心的勢力帶節奏。

「赤赤說娛」報導，9月底，微博用戶「大聰和臭丫頭」曬出多張與趙立堅的親密合照，只見兩人一起戴著漁夫帽，在湖邊親密的站在一起自拍，並配文「老了我們一起去種地養魚，最浪漫和最幸福的事就是陪着你慢慢變老。」

網友紛紛猜測，該位高調秀恩愛的女子就是趙立堅夫人。不過也有人稱，照片美顏濾鏡太厚，趙立堅彷彿小鮮肉，看得不太習慣。

另據娛樂領頭君報導，11月10日，趙立堅妻子連發兩次文曬出了趙叔過生日的照片！照片裡，夫妻倆肩並肩緊緊坐在一起，趙立堅還戴著生日帽。網友紛紛留言，「太有夫妻相了，真羨慕啊，祝福！」

針對最近多個城市不滿防疫爆發示威，「堅嬸」27日發帖質問：「是誰在故意造謠惑眾帶節奏激發人民的憤怒？他們有專業的團隊，他們的目的是甚麼？他們的背後又是誰在指使？中國人民智慧也很團結，你們的陰謀詭計不會得逞！」

她寫道：「如果罵我能讓你們心裡好受些，你們罵吧，發洩吧！ 我知道大家這幾年都很不容易，但是請大家相信祖國和黨，國家政策執行到位需要一定的時間，為了您和家人的健康做好個人防疫。非常擔心年輕人被別有用心的勢力帶節奏激發矛盾和仇恨。祖國發展到今天不容易，我們要理智和珍惜！青少年是祖國的未來，我堅信你們會越來越強！」

有港媒報導，根據「堅嬸」曬出的一篇署名文章，她叫湯天如，是巴基斯坦伊斯蘭堡一家中資企業的總經理。公開報導指出，湯天如是中國民營企業家，常年旅居海外，2016年來到巴基斯坦開辦進出口貿易公司和家具生產廠。而趙立堅在擔任外交部發言人之前，2015年曾派駐巴基斯坦4年。

趙立堅夫人曬出兩人恩愛合照。（取材自微博）
趙立堅夫人曬出兩人恩愛合照。（取材自微博）

趙立堅 防疫 白紙運動

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