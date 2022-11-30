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馬雲傳在日本東京住了大半年 成了藝術品收藏家

編譯林奇賢／綜合報導
知情人士透露，阿里巴巴創辦人馬雲和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)
知情人士透露，阿里巴巴創辦人馬雲和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

英國金融時報引述知情人士報導，在北京政府持續打壓該國科技業之際，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲和他的家人，已在日本東京市中心住了將近六個月。這段時間也剛好碰上中國國家主席習近平強化防疫清零管制措施。

據報導，知情人士透露，馬雲會去東京郊外的溫泉勝地和滑雪場，也會定期前往美國和以色列。馬雲將自己的個人廚師和保全人員帶到東京，始終保持低調，盡可能不參與公眾活動。

他的社交活動集中在少數幾個私人會員俱樂部，其中一家位於東京銀座，另一家在丸之內金融區、正面對皇居。銀座的這個會員俱樂部，對定居或長期旅居東京的中國富豪來說，已成為低調、繁忙的社交中心。

日本現代藝術界人士表示，馬雲已成為熱中的藝術品收藏家。馬雲友人指出，在被迫淡出忙碌的生活後，他開始以水彩畫來消磨時光。

另有人說，馬雲利用他在日本的時間，將商業興趣拓展到電商之外，至永續性的領域。基本上他已交棒給阿里巴巴和螞蟻集團新世代的領導人。

自馬雲兩年前批評中國監管機構、稱國有銀行停留在「當鋪思維」以來，他就幾乎從公眾視野中消失。此後，他創辦的螞蟻集團和阿里巴巴，面臨一系列的監管打壓。監管當局喊停螞蟻集團規模370億美元的首次公開發行股票（IPO），並對阿里巴巴重罰。

馬雲之前被西班牙媒體Majorca Daily Bulletin直擊，於6月24日現身西班牙度假勝地馬略卡島（Mallorca）打高爾夫球。馬雲去年10月豪擲2億美元(約13億人民幣)購買的超級遊艇「禪」（Zen）也停泊在當地海岸邊。

馬雲7月初也曾被港媒爆料赴荷蘭考察農業技術。消息稱，馬雲未來將投身到農業中，為中國農業技術的發展做出努力。

馬雲 螞蟻集團 日本

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